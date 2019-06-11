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Сцена / Спектакли

В Псковском театре драмы появятся «Пленные духи»

13.06.2019 11:15|ПсковКомментариев: 0

В понедельник, 24 июня, в 19.00, на Малой сцене Псковского академического театра драмы им А.С.Пушкина  будет поставлен эскиз спектакля по пьесе «Пленные духи» известных российских драматургов братьев Пресняковых, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции области.

Пьеса «Пленные духи» рассказывает историю любовного треугольника Александр Блок - Андрей Белый - Любовь Менделеева-Блок.  
Изящный анекдот двух екатеринбургских драматургов  Олега и Владимира  Пресняковых помещен  в стихию Хармса и блоковского «Балаганчика» - и в этом особая изысканность и культурная оснащенность их драматургического письма. И если в пьесе Пресняковых про современность «Терроризм», которую совсем недавно поставил во МХАТе Кирилл Серебренников, это качество не так заметно, то здесь оно проступает вполне отчетливо. Эта история кажется не просто литературным пустячком, а важным  источником творчества драматургов, исполненного парадоксальности, литературной игры, безумия и горячей поэзии, попыткой понять, где гнездятся страхи и фобии, пафос и фантазмы современного человека.

Пьеса  «Пленные духи» повествует о первой, апокрифической встрече в 1900 году в Шахматово поэтов Александра Блока и Андрея Белого.

Завязка сюжета вполне водевильна: по поручению известного женолюба Валерия Брюсова другой известный женолюб Борис Бугаев (Андрей Белый) приезжает в Шахматово, дабы собственными глазами увидеть Прекрасную Даму из стихов начинающего поэта Александра Блока.

Блок и его матушка в смятении, поскольку Прекрасной Дамы не существует в природе. Точнее, существует некая девушка в белом платье, которую Блок увидел в Петербурге. С тех пор в поисках поэтического вдохновения он заставлял мальчика-слугу наряжаться по ночам в белое платье и бегать по темным аллеям. Поскольку литературная репутация Александра под угрозой, его чадолюбивая мать договаривается с соседом по усадьбе Менделеевым о визите сына к его дочери, Любови Дмитриевне… Шутка оборачивается пророчеством - Любовь Дмитриевна и Александр Блок находят друг друга...

Олег и Владимир Пресняковы  - одни из самых модных и востребованных российских драматургов. Только в Москве идет не меньше пяти спектаклей по их пьесам. Не устояли, само собой, и Англия, США, Испания, Германия.  Пресняковы - профессиональные преподаватели филологии. Олег в свое время защитил диссертацию по творчеству Андрея Белого. Судя по всему, устав от условностей академической науки, братья написали свое произведение с восхитительным пренебрежением к историческим фактам.

По духу пьесе Пресняковых более всего близки такие хиты последнего времени, как «Анна Каренина-2» Олега Шишкина, «Облом-off» Михаила Угарова, «Чайка» Акунина. Разница лишь в том, что предметом деконструкции на сей раз становятся не литературные, а историко-культурные мифы.

Над эскизом спектакля работает Айрат Абушахманов (Уфа), главный режиссер Башкирского Национального драматического театра им. М. Гафури, автор нескольких десятков спектаклей в Уфе, Таллине, Казани, Туймазы, Салавате, Стерлитамаке, Чебоксарах. Среди самых известных его работ: «Долгое-долгое детство», «Грешно ли любить?», «Пролетая над гнездом кукушки», «Мастер и подмастерье», «Джут». Спектакли «Черноликие» и «Зулейха открывает глаза» стали лауреатами Национальной театральной премии РФ «Золотая маска» в разных номинациях.

В ролях: Заслуженный артист России Виктор Яковлев, Лев Орешкин, Александр Овчаренко, Екатерина Миронова, Валентина Банакова.   

Для зрителей 12+

Заказ и бронирование билетов на сайте театра  http://drampush.ru/afisha

Цена 200 рублей

Источник: Псковская Лента Новостей
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