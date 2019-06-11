Сцена / Спектакли

6 премьер представил зрителям Псковский драмтеатр в текущем театральном сезоне

Псковский театр драмы им. А.С. Пушкина театр 26 июня завершает 113-й театральный сезон оглушительной комедией «Очень громкая премьера». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции области, сезон выдался весьма насыщенным и подарил всем много ярких впечатлений и открытий.



Предлагаем вашему вниманию итоги театрального сезона 2018/2019 года.



На сцене театра прошло 226 спектаклей.

В сезоне выпущено 6 премьер.

Лучшей премьерой сезона по итогам зрительского интернет-голосования стал спектакль «Ревизор», постановка Петра Шерешевского.

В сентябре театр принимал участие в обменных гастролях с московским театром «МодернЪ» и показал в столице свои лучшие спектакли.

Под эгидой Года театра в феврале прошел Пушкинский театральный фестиваль, на котором были показаны интереснейшие постановки театров из Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Нижнего Новгорода, Красноярска, Южно-Сахалинска, а также из Румынии. В рамках фестиваля проведены обменные гастроли с драматическим театром Великих Лук.

В марте наш новый спектакль «Гробница малыша Тутанхамона» участвовал в молодежном театральном фестивале «Прорыв» в Санкт- Петербурге.



Чуть позже нашу «Каштанку» увидели участники международного форума театров «Март.Контакт» в белорусском Могилеве.

В этом же сезоне нас ждало грандиозное событие. «Река Потудань» молодого режиссера Сергея Чехова стал первым спектаклем за всю историю псковского театра, представленным на «Золотой маске». Псковская постановка была внесена сразу в шесть номинаций национальной премии. Спектакль уже посмотрели жители обеих столиц, в апреле он был участником фестиваля «Европейская весна» в Архангельске, а 8 и 9 июня его увидели зрители Платоновского фестиваля в Воронеже. Где спектакль собрал огромное количество восторженных отзывов.



В мае на сценических площадках театра с большим успехом прошел ежегодный, уже 4-й по счету, фестиваль людей с особенностями развития «Другое искусство».

В настоящее время в нашем театре полным ходом идет режиссерская лаборатория, в которой приняли участие пятеро молодых, но уже зарекомендовавших себя режиссеров. Постановки пьес о неразгаданных тайнах жизни и творчества русских писателей - А.С. Пушкина, И.А. Крылова, А.И Солженицына, А.А.Блока, А. Белого - были с большим интересом встречены зрителями.

Впереди новый 114-ый театральный сезон, а значит, новые спектакли, новые гастроли, фестивали, встречи, лаборатории.