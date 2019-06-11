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В Псковском драмтеатре представили спектакль «Невидимки». ФОТО

22 июня на Малой сцене Псковского драмтеатра показали первый из пяти эскизов спектаклей режиссерской лаборатории «Театр про писателей» - «Невидимки».

К пьесе «Невидимки» молодого российского драматурга Марты Райцес, вошедшей в лонг-лист драматургического фестиваля «Любимовка», Псковский театр обращается первым: прежде пьеса еще нигде не ставилась.

Марта Райцес говорит, что ее пьеса – не документальная, это художественный вымысел, основанный на исторических фактах.

При создании пьесы использовались книги Натальи Решетовской (первой супруги Александра Солженицына), письма и тексты Александра Исаевича («Теленок и дуб», «Раковый корпус», «Архипелаг ГУЛАГ» и т.д.), публикации советской и иностранной печати, расшифровки съездов писателей, дневники современников, вхожих в круг Солженицына: Лидии Чуковской, Галины Вишневской, Твардовского и т.п.

Фото Андрея Кокшарова