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Спектакль Псковского драмтеатра «Год Жирафа» примет участие в Международном фестивале «Кyкart»

27 июня спектакль Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина «Год жирафа», созданный в мае 2018 года режиссером Александрой Ловянниковой, принимает участие в одном из самых престижных биенале кукольников - Фестивале кукольных и синтетических театров «Кyкart» в Санкт- Петербурге, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД.

«Год жирафа» – первый бэби-спектакль в истории Псковской области. Он адресован зрителям ясельного, детсадовского и младшего школьного возраста и в игровой форме рассказывает о смене времен года, занятиях и развлечениях, типичных для каждого природного сезона. Постановка, в которой заняты актеры Камиль Хардин, Дарья Чураева, Анна Шуваева, Егор Бурыкин неизменно пользуется большим успехом у маленьких псковичей.

Напомним, сейчас в Санкт-Петербурге проходит юбилейный, 25-й Международный фестиваль кукольных и синтетических театров «Кyкart».

Самый крупный форум кукольников, не имеющий аналогов на российской арт-сцене, ежегодно, начиная с 1993 года, проводят в период белых ночей - с 22 июня по 30 июня. В этом году биенале решили посвятить 100-летию Театра Деммени - Петербургского театра марионеток, первого в России профессионального театра кукол, занавес которого впервые поднялся в 1919 году.

На форум кукольников приехали театральные труппы из Швеции, Испании, Германии, Польши, Бельгии, Болгарии и других стран. Афиша мероприятия включает основную, клубную и специальную программы, которые проходят на 11 площадках города. В рамках основной программы запланирован показ более тридцати спектаклей из Европы и СНГ, лауреатов различных конкурсов. В клубной программе - негосударственные и экспериментальные театры, музыка и перфомансы от ведущих мировых музыкантов. Специальная программа длится всего один день – и это день уличных преставлений, которые особенно популярны среди горожан (собирают ежегодно порядка 10 000 человек). Так, участники уличного проекта «Петрушки на Невском» 23 июня уже выступили на пересечении Невского и Малой Садовой.

Всего за девять дней на фестивале в режиме нон-стоп покажут около 60 спектаклей из 14 стран мира для разных возрастов зрителей. Все показы бесплатны - благодаря Государственной Думе и Фонду президентских грантов. Конкурса и судейской команды на фестивале нет. Все участники получат дипломы лауреатов.

Заключит форум научно-практическая конференция «Кукла-марионетка —инновационная форма содействия мира между странами».

Псковский спектакль «Год Жирафа» в рамках основной программы фестиваля зрители увидят в четверг, 27 июня, на сцене

Интерьерного театра. Начало в 16.00.

