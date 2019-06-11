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«Очень громкой премьерой» завершится театральный сезон в Псковском театре драмы

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина напоминает всем жителям города и гостям предстоящих Ганзейских праздников, что 26 июня состоится закрытие 113-го театрального сезона. На Большой сцене зрители смогут посмотреть новый спектакль сезона от режиссера Талгата Баталова «Очень громкая премьера».

Это «Обрусевшая» версия французской комедии жанра «театр в театре» Даниэля Наварро и Патрика Одекера «Чай с мятой или с лимоном». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.



В двухактной комедии, написанной в начале 1990-х и ставшей хитом во Франции, труппа репетирует, а затем и играет премьеру спектакля по бульварной пьесе столетней давности - наскоро и халтурно. Среди действующих лиц «Чая с мятой или с лимоном» — персонажи разных театральных профессий, в частности, «вечный статист, неопытный энтузиаст», «костюмерша-гримерша, сварлива» и «завпост, слегка нелюдим, но всегда готов помочь».

В ролях заняты ведущие артисты театра: Александр Овчаренко, Ксения Тишкова, Евгений Терских, Максим Плеханов, Ирина Смирнова, Екатерина Миронова, заслуженный артист России Виктор Яковлев, Денис Кугай.

Большая сцена. Начало спектакля – в 19:00. Для зрителей 16+.

Забронировать и купить билет можно на сайте театра.