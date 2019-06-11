Сцена / Спектакли

Псковский театр драмы начал по новым правилам продавать билеты

Псковский театр драмы открыл предварительную продажу билетов по новым правилам. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в театрально-концертной дирекции, такие правила начали действовать с 26 июня и распространяются только на спектакли, идущие на большой сцене.

«Нововведения позволят зрителям не только заранее планировать посещение спектаклей, но и существенно сэкономить при этом. Если вы задумаетесь о покупке билета за один-два месяца до спектакля, вы сможете приобрести его намного дешевле, чем если это сделаете за неделю или накануне, - отметили в дирекции. - Для этого нужно купить билет в кассе театра заранее - до 1 числа месяца, в котором назначен спектакль, и вы получите скидку - 50%. То есть для того, чтобы приобрести билеты со скидкой на августовские и даже сентябрьские спектакли, нужно позаботиться об этом уже в июне-июле (до 1 августа)».

В дирекции добавили также, что, начиная с 1 августа, билеты на все спектакли месяца будут продаваться без скидок. Зато можно будет приобрести льготные билеты на спектакли сентября. Скидку можно получить только в кассе, на онлайн-покупку льготная продажа билетов не распространяется.

Напомним, на большой сцене пройдут с августа по сентябрь следующие спектакли:

24 августа, в 18:00 начнется «Очень громкая премьера»;

29 августа, в 19:00 - «Ревизор»;

28 сентября, в 18:00 - «Очень громкая премьера»;

29 сентября, в 18:00 - «Ревизор».

С 27 июня по 25 июля касса театра работает в Псковской областной филармонии (улица Некрасова, 24), с понедельника по пятницу - с 12.00 до 19.00, а в субботу и воскресенье - выходной. Технический перерыв: с 15.00 до 15.30 и с 16.45 до 17.00.

Телефон для справок: +7 (8112) 66 - 89 - 20.