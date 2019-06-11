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Эксперты оценили в Псковском драмтеатре 5 эскизов спектаклей режиссерской лаборатории

В Псковском драматическом театре имени А. С. Пушкина завершился лабораторный марафон. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции. На суд зрителей и беспристрастного жюри театральных критиков - Жанны Зарецкой, Нияза Игламова, Оксаны Кушляевой - вынесли режиссерскую лабораторию «Театр и писатель»: 5 эскизов спектаклей. Сами же спектакли следующие: «Нави Волырк, капитанский сын», «Последняя игра Пушкина», «Пленные духи», «Свидетельские показания», «Невидимки». Эксперты составили мнения по теме.

Так об эскизах спектаклей отозвалась театровед, театральный критик из Санкт-Петербурга Оксана Кушляева:

«Что уже заранее было интересно в нынешней лаборатории - то, что выбрана не самая распространенная тема: "Театр и писатель". Все мы знаем, как к юбилеям наших классиков ставятся так называемые "датские спектакли", которые чаще всего бывают проходными, дежурными. Эскизы лаборатории, мне кажется, заставили посмотреть на жизнь наших классиков по-новому, открыть какие-то фантастически удивительные вещи в их биографиях и творчестве. Взять хотя бы историю жизни Ивана Андреевича Крылова, "рассказанную им самим" в эскизе "Нави Волырк, капитанский сын"! Что мы знали о великом баснописце до этого? А ведь такие пьесы - это еще и отличный способ рассказать историю страны через конкретную личность. Конечно, имела место и некая режиссерская несмелость, например, в эскизе "Последняя игра Пушкина". Но это вопрос времени, начало положено, вирус интереса к этой непростой литературной теме привит - и труппе, и зрителям. А эскиз "Пленные духи"! Это уже готовый спектакль, берите и ставьте. Это двойная победа. Во-первых, это очень зрительская постановка, смешная, остроумная театральная история. С другой стороны, это возвращение подзабытой, в свое время очень популярной пьесы братьев Пресняковых. Сегодня она звучит точнее, чем двадцать лет назад, когда она была написана. Я думаю, такой спектакль будет подарком не только псковичам, но и всей театральной России. Это же история не только о Блоке, Андрее Белом и их отношениях с Любовью Дмитриевной Менделеевой, это история обо всех прекраснодушных талантливых безумцах, которых затем поглотила страшная эпоха. Удачной заявкой на зрительский спектакль считаю и эскиз Семена Серзина "Свидетельские показания", в котором речь тоже идет речь о писателе, но уже современном. Человек выпал из окна, а люди, которых опрашивает невидимый следователь, оказывается, знали его с какой-то одной стороны, очень поверхностно. Вот вам, пожалуйста, тема для размышлений о нас сегодняшних, не помнящих, не слышащих тех, кто рядом. Еще замечу, что лаборатория - это всегда хорошая проверка профессиональной слаженности всех служб театра. В этом отношении Псковский театр меня хорошо удивил - все цеха так четко работали, как завод, в кратчайшие сроки, выполняя все, что надо режиссерам. Мы не увидели ни каких-то швов, ни нестыковок. Не было и рутины. Казалось, что все идет очень легко, хотя за этой кажущейся легкостью стоял огромный труд. И прежде всего это относится к артистам, которые так великолепно справились со своей задачей за такие сжатые сроки. Чувствовалась огромная творческая самоотдача не только от молодых актеров, но и от мэтров сцены. Это высокий профессионализм, несомненно, почувствовали и оценили зрители. Так что лаборатория - это еще и мощный рычаг привести зрителя в театр!».



А такое мнение об уведенном сложилось у театрального критика из журнала «Театр»(Санкт - Петербург) Жанны Зарецкой:

«Большинство эскизов получилось с колоссальным КПД! Когда по всей стране проводится такое огромное количество театральных лабораторий, как сейчас, приходится выбирать, куда поехать, а куда нет. Хочется ведь почерпнуть что-то интересное для себя, увидеть новое. Мне показалась эта тема - театр про писателей - достаточно провальной, потому что сейчас почти нет хороших пьес про писателей. И вообще, когда тема ограничивает возможности театра, это и тяжело, но в то же время и очень интересно, так как сразу начинается мощная работа по поиску новых творческих решений. Мне захотелось узнать, как театр и мой давний коллега, друг, арт-директор Андрей Пронин, предложивший эту тему, справятся с этим, и я приехала. И не пожалела об этом. Во-первых, похвалю афишу лаборатории, в которой содержится много информации, разъясняющей, что же увидят зрители. Во-вторых, из всех пяти представленных нам эскизов только один был неудачный, но и то, из него есть что вытянуть. Я имею в виду "Последнюю игру Пушкина". Эта история-перевертыш, в которой Пушкин в свои предсмертные дни оказывается не жертвой великосветского заговора, а наоборот, главным героем, "дергавшим всех за ниточки". И она, мягко скажем, не удалась. Но, как говорит герой в "Юноне и Авось": "Авантюра не удалась, за попытку - спасибо!"». Остальные эскизы имеют колоссальный КПД. В них мы увидели и неожиданное решение текста, и игру великолепно раскрывшихся актеров. Да, хоть и имел место несколько лукавый ход режиссера эскиза "Невидимки", за который я поставила три балла и что меня несколько расстроило. Лукавый - потому что акцент был сделан на женские слезы, на то, что "жена художника - это большое горе". Все и увидели несчастных женщин писателя Солженицына, и только. А "невидимки" ушли куда-то на периферию. А ведь это очень важная тема, забытая ныне: кто на самом деле эти люди, которые в послеоттепельные годы занимались хранением и переправкой самиздата, какая страшная цена ими за это заплачена. Но я знаю Константина Солдатова как умного, глубокого режиссера, думаю, он немного изменит акценты и вернет на первый план «невидимок». И еще получится, может быть, очень хороший спектакль, недаром он занял второе место. В "Нави Волырк", эскизе о Крылове, все мы открыли для себя актера Сергея Попкова, его блистательную игру. Да, да, случилось открытие, а я люблю в театре удивляться. Да и сам спектакль молодого режиссера Елены Павловой получился целостным, в одной тональности. Как в хорошей, добротной музыкальной партитуре. Ну, а "Пленные духи" Айрата Абушахманова и "Свидетельские показания" Семена Серзина - это несомненные удачи лаборатории, которые вполне могут вырасти в полноценные спектакли. Сеня Серзин порадовал, как четко и быстро в эскизе выбрал путь поиска прототипов свидетелей, тем самым сделав акцент на портрете общества, а не главного героя. Я до этого видела спектакль "Свидетельские показания" в другой интерпретации. Пусть эти образы прорастут, и получится такой полноценный портрет общества. Порадовали и "Пленные духи" Айрата Абушахманова. Пока это спектакль сделан на ремесле режиссера, то есть на его наработанной технике. Вообще, башкирский театр, я вам скажу, это удивительное явление в нашей стране, в нем есть своя поэтика, своя связь корневая с национальной мифологией. Поэтому и спектакль получился таким легким, свободным, в нем много юмора, точных деталей, мастерски показан внутренний мир художников.Но еще есть куда расти и есть куда углубляться. У Псковского театра большое будущее, грандиозные планы, так что впереди, я думаю, всех нас ждет еще много чего интересного».