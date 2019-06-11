Сцена / Спектакли

С 8 по 11 августа в Пскове пройдут гастроли Новороссийского драматического театра

На Большой сцене Псковского драмтеатра новороссийские актеры представят четыре постановки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области .



В четверг, 8 августа, зрители увидят комедийную инсценировку рассказа Владимира Орлова «Что-то зазвенело». Это спектакль режиссера Петра Норца - о преданности, добре и предательстве, обо всем, что мы называем «жить на полную катушку!»

На музыкальную комедию с грузинским акцентом «Невеста из Имеретии» псковичей приглашают в пятницу, 9 августа. Зрителей ждет искрометная динамичная постановка главного режиссера театра Евгения Кушпеля о взаимоотношении поколений в одной грузинской семье. Тосты, песни и танцы сопровождают действие спектакля, не давая публике ни на секунду отвлечься от происходящего на сцене.

Свою версию знаменитых володинских «Пяти вечеров» новороссийцы представят в субботу,10 августа. Спектакль будет идти в сопровождении живой музыки и снова погрузит зрителей в атмосферу 50-х, когда израненные жизнью герои – он и она - встретятся друг с другом после 17-летней разлуки. Постановка Евгения Кушпеля и Виктории Десятовой.



Завершатся гастроли Новороссийского театра в воскресенье,11 августа, трагикомедией «Играй, скрипач!». Спектакль поставлен главным режиссером театра Евгением Кушпелем по мотивам комедии Григория Горина "Поминальная молитва" (которая, в свою очередь, была написана по мотивам произведений Шолом-Алейхема, в частности, «Тевье-молочник»).

Действие на сцене развивается в начале XX века. В одном населенном пункте живут русские, украинцы и евреи. У них все общее: вода, воздух, земля, жизнь. Но не всем это нравится. События развиваются динамично, когда к дочери молочника Тевье приходят сваты…



Новороссийский народный муниципальный драматический театр имени Владимира Амербекяна существует 57 лет. С 1999 года театр возглавляет Заслуженный работник культуры Кубани, режиссер Евгений Кушпель.

Нынешние гастроли новороссийского коллектива проходят как обменные в рамках федеральной межрегиональной программы «Большие гастроли».



В свою очередь труппа Псковского драмтеатра покажет свои лучшие спектакли из своего репертуара на сцене в Новороссийске в сентябре этого года.

Заказ и бронирование билетов на сайте театра.