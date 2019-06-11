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Комедию «Что-то зазвенело» в постановке артистов Новороссийского театра драмы увидят псковские зрители

В четверг, 8 августа, впервые в Пскове, на Большой сцене Псковского академического театра, зрители увидят комедийную инсценировку рассказа Владимира Орлова «Что-то зазвенело» в исполнении артистов труппы Новороссийского драматического театра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.



Лирическая комедия или, по замыслу режиссера, соцреалистическая сказка «Что-то зазвенело» - это трогательная история о непростой любви. А непростая она потому, что влюбленным в земную женщину, спортсменку и общественницу Екатерину Ивановну, оказывается…. Кто бы вы думали?.. Домовой по имени Иван Афанасьевич! Он «поставлен» следить за девятиэтажкой номер 21, а любимая его проживает в двадцать пятом доме, который «курирует» другой домовой…



« …Чего бы Иван Афанасьевич для нее только не сделал! Уж точно, никогда бы не пришлось в квартире Екатерины Ивановны устраивать ремонтов. Ни одна бы моль здесь не летала, ни один бы поганый клоп по стенам не бродил, ни одна бы букашка блинную муку не портила. Тут не рвались бы обои, и трещины на потолке замазывались бы сами собой…»

И всё это происходит в Москве, в районе Останкино, в 70-е годы прошлого века. Так что если вы хотите ненадолго погрузиться в ностальгию по этим временам и посмотреть историю о преданности и добре, любви и предательстве, об ослепляющей храбрости на пути к мечте, то приходите на этот добрый лиричный спектакль, который поставил московский режиссер Петр Норец, выпускник РАТИ (ГИТИС).

Напомним, с 8 по 11 августа в Пскове пройдут гастроли Новороссийского народного муниципального драматического театра имени Владимира Амербекяна, в рамках которых труппа театра даст четыре спектакля для псковских зрителей: 8 августа – «Что-то зазвенело»,

9 августа «Невеста из Имеретии»,

10 августа – «Пять вечеров»,

11 августа – «Играй, скрипач!»



Художественный руководитель театра - Заслуженный работник культуры Кубани, режиссер Евгений Кушпель.

Гастроли новороссийского коллектива проходят как обменные в рамках федеральной межрегиональной программы «Большие гастроли».

Псковский драмтеатр. Большая сцена. Начало в 19.00. Для зрителей 12+

Билеты уже в продаже. Забронировать и купить можно здесь