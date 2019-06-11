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Музыкальную комедию с грузинским акцентом привезет псковичам Новороссийский драмтеатр

Посмотреть музыкальную комедию с грузинским акцентом «Невеста из Имеретии» в исполнении актеров Новороссийского театра драмы псковичей приглашают в пятницу, 9 августа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского драмтеатра, зрителей ждет музыкальная искрометная постановка главного режиссера театра Евгения Кушпеля о взаимоотношении поколений в одной грузинской семье.

В маленькой грузинской деревне все живут небогато, но весело. Все проблемы решают сообща, собираясь за большим столом. В семье Бекины произошло горе – умерла любимая жена. Прошел год, и он надумал жениться. Его дети испугались. Если молодую найдет, и она родит ему сына, то она станет его сонаследником и все придется делить пополам: и дом, и сад, и корову. И тогда они решают найти ему невесту сами. И чтобы она молодая была еще - лет пятьдесят, не больше!. И чтобы она ни разу не рожала. На помощь они зовут двух своих друзей, один из которых предлагает украсть свою мачеху, ставшую недавно вдовой…

Что из этого вышло, псковские зрители смогут узнать, купив билет на спектакль, в котором острый грузинский юмор чередуется с гениальной музыкой Гия Канчели.

Тосты, песни и танцы сопровождают действие спектакля, не давая публике ни на секунду отвлечься от происходящего на сцене.

Спектакль пройдет на Большой сцене. Начало в 19.00.

12+



Билеты уже в продаже на сайте театра.

Напомним, что с 27 июня по 25 июля касса театра работает в Псковской областной филармонии (ул. Некрасова, 24).

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