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Как купить билет на спектакль Псковского драмтеатра за половину стоимости?

Псковский театр драмы представляет афишу августа и сентября и напоминает псковичам и гостям нашего города о том, что в новом сезоне купить билеты на репертуарные спектакли театра можно за половину стоимости, если об этом позаботиться заранее.

В конце лета и в первый месяц осени театр покажет псковичам и гостям города десять спектаклей, большая часть которых – премьеры прошлого сезона. И если вы, уважаемые зрители, не успели их еще увидеть, то очень скоро вам представится такая счастливая возможность. Поспешите ею воспользоваться, так как в новом сезоне театр драмы готовит к выпуску еще ряд новых спектаклей. А если позаботиться о покупке билетов за месяц и более до показа, то можно существенно сэкономить: приобрести билет за половину стоимости. Правило распространяется только на спектакли, идущие на Большой сцене и только на покупку в кассе театра.

114-й театральный сезон Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина начнется 17 августа с мистической «Пиковой дамы», в роли Германа, дебютирует молодой актёр Лев Орешкин. 24 августа вас ждет хит прошлого сезона, оглушительная комедия - «Очень громкая премьера». «Обрусевшую» версию знаменитой французской комедии режиссера Талгата Баталова зрители смогут увидеть и 28 сентября. Еще один «громкий», не оставивший равнодушной даже искушенную театральную публику, резонансный спектакль Петра Шерешевского по мотивам бессмертной гоголевской комедии «Ревизор» смотрите 29 августа и 29 сентября. На эти постановки уже сейчас можно приобрести билеты с 50-процентной скидкой.

Еще ряд не менее значительных премьер прошлого театрального сезона предлагаем посмотреть в сентябре. 1 сентября - спектакль -комикс по пьесе американского драматурга Оливии Дюфо «Гробница малыша Тутанхамона» вы увидите только в нашем театре, поскольку эта пьеса, широко идущая в американских театрах, никогда не ставилась в Европе и России. Поставила на псковской сцене этот пронзительный спектакль об одержимости художнике и цене, которую он платит за свои шедевры, молодой режиссер Елизавета Бондарь.

4 сентября можно посмотреть фантастическую комедию «R.E.P.L.I.K.A» по популярной пьесе Марии Зелинской от режиссера Александра Баркара. Как покончить с одиночеством и найти свою любовь, «своего единственного» человека - об этом, как и о том, что препятствует сегодня современным мужчинам и женщинам стать счастливыми, рассказывает этот спектакль.

Современную мелодраму о жизни, любви и мести успешной российской бизнес-вумен «Жанна» вы увидите 25 сентября. Эта постановка пьесы Ярославы Пулинович режиссера Михаила Заеца уже снискала стойкий зрительский успех и еще раз убедила нас в житейской истине: за все в жизни полагается платить.

Посмеяться и одновременно задуматься над тем, как мы живем и на что тратим свою жизнь, предлагает нам 5 сентября чеховский спектакль «Ионыч» режиссера Василия Сенина.

Для самых маленьких зрителей ( можно даже привести кроху с полутора лет) 29 сентября предлагаем посмотреть чудесный спектакль в постановке Александры Ловянниковой «Год Жирафа» , который в июне этого года съездил на престижный фестиваль кукольных и синтетических театров «КУКАRT» в городе Санкт-Петербурге и был радушно встречен публикой.

А 27 сентября школьникам и их родителям будет предложено погрузиться в пионерскую эпоху 30-х годов и вместе с гайдаровскими героями Чуком и Геком совершить увлекательнейшее путешествие, во время которого узнать, как победить свой страх, научиться ценить близких людей и понять, что такое настоящее счастье.

Напоминаем, что с 8 по 11 августа на сцене Псковского драмтеатра пройдут гастроли Новороссийского муниципального драматического театра им В. Амербекяна.

Гости представят псковичам четыре лучших своих спектакля:

8 августа зрителей ждет ностальгическая комедия о старых добрых московских временах 70-х «Что-то зазвенело»

9 августа смотрите зажигательную музыкальную комедию с грузинским акцентом «Невеста из Имеретии» в обрамлении гениальных мелодий Гия Канчели.

10 августа - спектакль-ретро «Пять вечеров» по известной всем театралам и любителям кино пьесе А. Володина. В спектакле звучит живая музыка.

11 августа заключит гастроли Новороссийского театра трагикомедия «Играй, скрипач!» по пьесе Григория Горина «Поминальная молитва».

Гастроли новороссийского коллектива проходят как обменные в рамках федеральной межрегиональной программы «Большие гастроли».



Билеты уже в продаже онлайн, на сайте театра.