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Новороссийский театр покажет псковичам свою трактовку «Пяти вечеров» Александра Володина

10 августа на Большой сцене Псковского театра драмы будет показан спектакль «Пять вечеров» по знаменитой пьесе Александра Володина в исполнении артистов Новороссийского театра драмы. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского драмтеатра. Начало в 18.00.

Режиссеры спектакля - главный режиссер театра, заслуженный работник культуры Кубани Евгений Кушпель и народная артистка Республики Северная Осетия-Алания Виктория Десятова.

«Пять вечеров» — это воспоминание о любви, верности, отношениях юности. Широкому зрителю пьеса Александра Володина знакома по одноимённому фильму Никиты Михалкова с Людмилой Гурченко в главной роли. Первую постановку пьесы осуществил Георгий Товстоногов в Большом драматическом театре им. М. Горького; премьера состоялась 6 марта 1959 года. Анатолий Эфрос вспоминал, как москвичи ездили в Ленинград, специально чтобы посмотреть «Пять вечеров». В том же году пьесу поставил в «Современнике» Олег Ефремов, сыгравший в ней Ильина.

События происходят в середине 1950-х годов. После 17-летнего отсутствия Ильин возвращается в родной Ленинград. Из окна квартиры своей приятельницы Зои он видит дом, в котором когда-то снимал комнату, и вспоминает девушку Тамару, которую любил в молодости. Вдвоем со взрослым племянником Славиком Тамара живет все в той же коммунальной квартире, в которой снимал комнату Ильин.

Эта пьеса, по словам режиссера Евгения Кушпеля, потребовала особенно трепетного отношения и к режиссуре, и к самой теме. Спектакль об истории любви длиною в 20 лет просто так не осилить…Поэтому идея постановки вынашивалась режиссером в течение долгого периода времени.

В новороссийских «Пяти вечерах» нет второстепенных ролей, все здесь - главные. И каждый оставляет след в душе и памяти зрителя. Некоторых героев актеры и режиссеры придумали сами. Добавили, чтобы облегчить спектакль, сделать его более воздушным. Чтобы, выходя после, зритель чувствовал себя осветленным и очищенным.

По задумке создателей спектакля, в новой постановке нет фонограммы. «Интрига в том, что в постановке используется живая музыка. Ее исполняет группа «Синева». Идея прямого музыкального сопровождения возникла сразу. Хотелось, чтобы со сцены играл оркестр… Ни разу не видел ни одного спектакля, все действие которого проходит под аккомпанемент музыкальных инструментов. А еще из Санкт-Петербурга нам привезли локации Старого Питера. И спектакль… пронизан духом чудного города на Неве», - рассказал о постановке Евгений Кушпель.

Для зрителей 12+

Напомним, с 8 по 11 августа в Пскове проходят гастроли Новороссийского народного муниципального драматического театра имени Владимира Амербекяна, в рамках которых труппа театра покажет четыре спектакля для псковских зрителей: 8 августа – «Что-то зазвенело»,

9 августа «Невеста из Имеретии»,

10 августа – «Пять вечеров»,

11 августа – «Играй, скрипач!»

Художественный руководитель театра - Заслуженный работник культуры Кубани, режиссер Евгений Кушпель.

Гастроли новороссийского коллектива проходят как обменные в рамках федеральной межрегиональной программы «Большие гастроли».

Билеты уже в продаже. Забронировать и купить на сайте театра.