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Трагикомедией «Играй, скрипач!» завершатся гастроли Новороссийского театра в Пскове

Заключительный гастрольный спектакль Новороссийского театра драмы будет показан на Большой сцене Псковского драмтеатра в воскресенье, 11 августа.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции области, зрители увидят трагикомедию «Играй, скрипач!», поставленную по мотивам комедии Григория Горина «Поминальная молитва» (которая, в свою очередь, была написана по мотивам произведений Шолом-Алейхема). Режиссер постановки, он же исполнитель главной роли Тевье-молочника - художественный руководитель, Заслуженный работник культуры Кубани, Член СТД России Евгений Кушпель.

Повесть еврейского классика Шолом-Алейхема «Тевье-Молочник», написанная в начале ХХ века, давно разошлась на анекдоты, превратилась в один из лучших мюзиклов всех времен и народов «Скрипач на крыше» (США, Бродвей, 1964), а затем в лучшую пьесу российского драматурга Григория Горина.

В деревне Анатовка с давних пор жили русские, украинцы и евреи. Жили вместе, работали вместе, только умирать ходили каждый на свое кладбище… Таков обычай! У русских был поп. У евреев - ребе. Мудрые люди, между прочим… А еще в деревне жили Степан-плотник, Мотеле-портной, Федька-писарь и молочник Тевье-Тевль. Евреи звали его Тевье, русские - Тевлем. И было у него пять дочерей, две коровы и одна лошадь...

Что бы ни случилось, мудрый еврей Тевье всегда найдет юмор в мелочах и улыбнется новому дню. Хотя испытания ему посылаются поистине библейские... Пять дочерей, для которых удачное замужество - единственный шанс вырваться из нищеты, одна за другой выбирают путь вопреки вере и традиции. Крохотный мирок сотрясают поистине шекспировские страсти, рушатся условности, трещит по швам мир и привычный уклад.

«Да, мы Богом избранный народ, но иногда выбирай кого-нибудь другого», - эти слова молочника Тевье как нельзя лучше говорят о непосильных переживаниях. Выстоять героям помогают любовь, вера и природное чувство юмора. Когда уже нет слез - пора смеяться, а что остается еще делать?

Приходите в театр посмеяться и поплакать вместе с героями спектакля «Играй, скрипач!».

11 августа, начало в 18.00. Для зрителей 12+ .

Забронировать и купить билеты на сайте театра>>>

Напомним, с 8 по 11 августа в Пскове проходят гастроли Новороссийского народного муниципального драматического театра имени Владимира Амербекяна. Гастроли новороссийского коллектива проходят как обменные в рамках федеральной межрегиональной программы «Большие гастроли». В свою очередь труппа Псковского драмтеатра покажет лучшие спектакли из своего репертуара на сцене в Новороссийске в сентябре этого года.

