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Сегодня и завтра билеты на августовские спектакли Псковского драмтеатра можно приобрести за половину стоимости

На репертуарные спектакли августа Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина еще можно успеть приобрести билеты со скидкой 50% сегодня, 30 июля, и завтра, 31 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Скидки действуют на следующие постановки: на спектакль «Очень громкая премьера», который пройдет в субботу, 24 августа, начало в 18.00; на спектакль «Ревизор», в четверг, 29 августа, начало в 19.00.

Напоминаем, что этим летом Псковский театр драмы ввел новые правила продажи билетов на спектакли, которые позволят зрителям не только заранее планировать посещение спектаклей, но и существенно сэкономить при этом.

Так, если позаботиться о покупке билета за один-два месяца до спектакля, то можно приобрести его со скидкой 50%.

Для этого нужно купить билет в кассе театра заранее - до 1 числа месяца, в котором назначен спектакль. Начиная с 1 числа, билеты на все спектакли данного месяца будут продаваться без скидок. Зато можно будет приобрести льготные билеты на следующий месяц.

Правило распространяется только на спектакли, идущие на Большой сцене, и только на покупку в кассе театра. Онлайн-продажа билетов осуществляется, как и ранее, за полную стоимость.

С 1 августа откроется льготная продажа на спектакли Большой сцены на 28 сентября, 18:00 «Очень громкая премьера» и на 29 сентября, 18:00 «Ревизор».

Касса работает в здании театра по адресу: ул. Пушкина, д.13, с 11.30 до 19.30 ежедневно (обед с 15.00 до 16.00). Телефон: (8112) 72-80-22.