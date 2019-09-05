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Музыкальную комедию «Просто Бэби» увидят зрители филармонии 2 ноября

Спектакль «Просто Бэби» будет показан в субботу, 2 ноября, в 18.00, в Большом концертном зале Псковской филармонии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции области.

Проблемы отцов и детей становятся совсем запутанными, когда у отпрысков появляются... собственные дети! По-французски легкая и остроумная комедия «Просто Бэби» - это извечная история о той неразберихе, которая происходит в каждом семействе, когда родители обнаруживают, что послушные малыши внезапно повзрослели...

Поход на этот спектакль станет отличным подарком для всех истинных любителей театра. Звездный актерский состав - народный артист России Семен Стругачев, Александр Тютрюмов, Андрей Носков, неподражаемые Ольга Прокофьева (Елена Вершинина) и Светлана Пермякова, а так же Дмитрий Аверин, и Юлия Ваганова блистательно справляются со всеми перепитиями лихо закрученного сюжета. Замечательная музыка, песни, танцы, искрометные шутки и масса нелепых комических ситуаций, в которые попадают герои, - все это не оставит зрителя равнодушным и запомнится надолго!

Все смешалось в доме Фонтанж! Почтенный бизнесмен Эдмонд Фонтаж желает выдать дочь за делового партнера, но Кристиана уже давно влюблена в отцовского секретаря – доброго и порядочного, но небогатого Огюстена. Голова отца семейства идет кругом, а тут в доме Фонтаж возникает информация, что у Эдмонта есть внук.

Режиссер - народный артист России С. Стругачев. Спектакль идет с одним антрактом.

«Просто Бэби» 2 ноября 18:00 БКЗ филармонии. Цена: 1000 - 2100 руб.

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