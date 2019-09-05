Сцена / Спектакли

27 спектаклей увидят в октябре зрители Псковского драмтеатра

Как известно, середину осени каждый ожидает с разными чувствами: для кого-то это предстоящая радость от ярких красок природы, для кого - прелюдия к зиме, а для многих - это прекрасный повод сходить в театр.Тем более что театральный календарь октября в Пскове обещает быть очень насыщенным: на большой и малой сценах Псковского театра пройдет 27 спектаклей.

Половина из них – премьеры прошлого сезона, такие, как фантазия на тему пьесы Гоголя «Ревизор».

И оглушительная комедия «Очень громкая премьера», современная мелодрама «Жанна», фантастическая комедия «R.E.P.L.I.K.A.», спектакль-комикс «Гробница малыша Тутанхомона», спектакль-путешествие для детей и взрослых «Чук и Гек».

В афишу октября вошли и те спектакли мирового и русского классического репертуара, которые уже успели пройти проверку временем и полюбились псковской публике: «Метель», «Пиковая дама», «Ионыч», «Отелло». Обращаем внимание, что спектакли по произведениям А.С Пушкина и А.П. Чехова в октябре пройдут специально для посещения школьников и будут начинаться ранним вечером – в 17.00.

Увидят зрители в октябре и постановку, которая в прошлом сезоне стала номинантом в шести номинациях Национальной театральной премии «Золотая маска» - «Река Потудань» по рассказу А. Платонова.

Порадует псковичей афиша октября и гастрольными спектаклями.

В рамках Театральной олимпиады- 2019 псковичи увидят спектакль Литовской академии музыки и театра (г. Вильнюс) «Макбет» по трагедии Шекспира.

А благодаря Всероссийскому театральному марафону в Псков приедет Академический театр комедии им Н. Акимова из Санкт-Петербурга, который покажет три комедийных спектакля из своего репертуара: «Энергичные люди» по сатирической повести Шукшина, «Бешеные деньги» по пьесе А. Островского и «Хочу сниматься в кино!» по пьесе Саймана.

Для самых маленьких в октябре в фойе театра пройдет два бэби-спектакля - «Год Жирафа» и премьера сезона « Я сделал крылья и летал».

Напомним, что в новом, 114-м театральном сезоне купить билеты на репертуарные спектакли Псковского театра драмы, идущие на Большой сцене, можно за половину стоимости, если об этом позаботиться за месяц. Подробнее об этом читайте здесь. Также с 1 сентября приняты новые Правила продажи и возврата билетов на культурные мероприятия. Не забывайте сохранять чек на покупку билетов.

Октябрьская афиша уже в продаже. Заказ и бронирование билетов на сайте театра.