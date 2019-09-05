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В сентябре билеты на спектакли октябрьской афиши Псковского драмтеатра можно купить за половину стоимости

В сентябре на спектакли октябрьского репертуара Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина можно приобрести билеты со скидкой 50%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции области.

Скидки действуют на следующие постановки:11 октября (пятница) солдатская история «Отелло», начало в 19.00; 13 октября (воскресенье) фантазия на тему комедии Н. В. Гоголя «Ревизор», начало в 18.00;19 октября (суббота) оглушительная комедия «Очень громкая премьера», начало в 18.00.

Добавим, что этим летом Псковский театр драмы ввел новые правила продажи билетов на спектакли, которые позволят зрителям не только заранее планировать посещение спектаклей, но и существенно сэкономить при этом. Так, если позаботиться о покупке билета за месяц до спектакля, то можно приобрести его со скидкой 50%.

Для этого необходимо купить билет в кассе театра заранее - до 1 числа месяца, в котором назначен к показу спектакль. Начиная с 1 числа, билеты на все спектакли текущего месяца будут продаваться без скидок. Зато можно будет приобрести льготные билеты на следующий месяц.

Правило распространяется на спектакли, идущие на Большой сцене, и только на покупку в кассе театра. На гастрольные спектакли акция не распространяется.

Онлайн-продажа билетов осуществляется, как и ранее, за полную стоимость.

Касса работает в здании театра по адресу: ул. Пушкина, 13, с 11.30 до 19.30 ежедневно (обед с 15.00 до 16.00). Телефон: (8112) 72-80-22.