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«Гробницу малыша Тутанхамона» покажут сегодня вечером в прямой трансляции на интернет-канале «Культура РФ»

Псковский драмтеатр принимает участие в московском фестивале молодой режиссуры «Артмиграция».

Сегодня, 11 сентября, в 19.00, на интернет-канале «Культура РФ» состоится прямая трансляция спектакля Псковского академического театра им. А.С. Пушкина «Гробница малыша Тутанхамона». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции области.

Спектакль молодого режиссера Елизаветы Бондарь пройдет на сцене Театрального центра СТД РФ «На Страстном» в рамках ежегодного театрального фестиваля молодой режиссуры «Артмиграция». Это фестиваль режиссеров - выпускников столичных вузов, которые осуществили интересные постановки за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. В этом году экспертный совет фестиваля пригласил в Москву семь театральных коллективов, в их число вошел и Псковский театр драмы.

Отметим, что Псковский драмтеатр первым в России и Европе поставил пьесу молодого американского драматурга Оливии Дюфо «Гробница малыша Тутанхамона», высоко оцененную у себя на родине. В основу сюжета легла реальная история художницы Джейн Хейли, которая одновременно потеряла дочь и получила престижную премию для художников-комиксистов. Главные роли в спектакле сыграли Наталья Петрова, Дарья Чураева, Денис Кугай, Анна Шуваева, Евгений Терских.

На псковской сцене показ спектакля «Гробница малыша Тутанхамона» состоится 20 октября в 18.00.

Посмотреть прямую трансляцию спектакля можно здесь