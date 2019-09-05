Сцена / Спектакли

Обменные гастроли между Псковским и Новороссийским театрами начнутся на этой неделе

С 19 по 22 сентября в рамках межрегиональной программы «Большие гастроли» Новороссийский драматический театр им. В.П. Амербекяна представит на большой сцене Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина четыре постановки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, в четверг, 19 сентября, зрители увидят комедийную инсценировку рассказа Владимира Орлова «Что-то зазвенело». Спектакль о добре и бескорыстной любви времен московского быта 70-х годов прошлого века поставил московский режиссер Петра Норец.

В пятницу, 20 сентября, с аншлагом пройдет музыкальная комедия с грузинским акцентом «Невеста из Имеретии». Зрителей ждет искрометная динамичная постановка главного режиссера театра Евгения Кушпеля о взаимоотношении поколений в одной грузинской семье.

Спектакль «Пять вечеров» по пьесе А. Володина состоится в субботу, 21 сентября. Спектакль будет идти в сопровождении живой музыки и снова погрузит зрителей в атмосферу 50-х, когда израненные жизнью герои – он и она - встретятся друг с другом после 17-летней разлуки. Постановка Евгения Кушпеля и Виктории Десятовой.

Завершатся гастроли Новороссийского театра в воскресенье, 22 сентября, трагикомедией «Играй, скрипач!». Спектакль поставлен главным режиссером театра Евгением Кушпелем по мотивам комедии Григория Горина "Поминальная молитва" (которая была написана по мотивам произведений Шолом-Алейхема, в частности, «Тевье-молочник»).

В это время труппа Псковского драмтеатра покажет лучшие спектакли прошлого театрального сезона на сцене Новороссийского драматического театра им. В.П. Амербекяна.

Так, 18 сентября псковичи представят солдатскую историю «Отелло» в постановке Д. Безносова, 19 сентября – фантазию на тему комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» режиссера П. Шерешевского, 20 сентября – оглушительную комедию «Очень громкую премьеру» в постановке Т. Баталова, а завершатся гастроли Псковского драмтеатра 21 сентября – спектаклем по мотивом повести А. П. Гайдара «Чук и Гек» режиссеров Ивана Пачина и Тимура Шарафутдинова.