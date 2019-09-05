Сцена / Спектакли

7САМУРАЕВ: Премьера нового театрального сезона ожидает псковичей 8 и 9 ноября

8 и 9 ноября на большой сцене Псковского театра драмы будет представлен новый спектакль режиссера Сергея Чехова 7САМУРАЕВ. Жанр постановки - генеративная опера. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Предупреждение:

Просмотр оригинального фильма Акиры Куросавы не является необходимым или даже желательным условием для посещения нашего спектакля. Персонажи фильма не появятся в нем, событийный ряд не повторится на сцене, а фильм станет лишь отправной точкой для самостоятельного театрального разговора.

При чем тут 7САМУРАЕВ?

В белом пустом пространстве оказываются семь хрупких созданий. Допустим, это самураи. Также здесь есть черный огромный камень, готовый упасть в любой момент. Допустим, это угроза. Весь спектакль эти семь самураев пытаются вспомнить, кто они такие, зачем они здесь находятся и что им делать с этим огромным устрашающим камнем. А еще за камнем пристально наблюдают два старика, которые сидят отдельно и смотрят в мониторы видеонаблюдения.

О чем 7САМУРАЕВ?

О механике человеческого мышления: семь самураев – семь свойств единой системы, которые необходимы в данный момент времени для решения конкретной задачи.

Почему генеративная, почему опера?

Опера - род музыкально-драматического произведения, основанный на синтезе слова, сценического действия и музыки. Генеративная – это значит, что слова и звуки, которые произносят актеры на сцене, с помощью современных технологий программной обработки в режиме реального времени превращаются в музыку. Поэтому каждый показ этого спектакля уникален и не похож на предыдущие.

Что за текст звучит в спектакле?

В создании текста участвовала вся творческая команда спектакля: это серия интервью, в которых участники делились личным опытом, рассказывали истории из собственной жизни, отвечали на серию придуманных заранее вопросов, описывали свои чувства и мысли вокруг темы спектакля и не только. Именно эти интервью превратились в итоге в звучащий текст.

Что говорит режиссер спектакля?

«Меня сейчас очень интересует то, как работает моя голова. Почему я поступаю именно так, а не иначе. Почему, как бы я ни планировал следующий день, или даже то, что будет через 10 минут, на деле все сложится по-другому, и все мои предсказания окажутся бредом. Человеческое мышление – это очень интересный феномен. С одной стороны, благодаря мышлению мы и можем создавать эти сложные модели возможного будущего, и в то же время все они – это виртуальная реальность, то, как наш мозг видит мир! А это очень далеко от объективной реальности, и ни одна из этих моделей не сработает так, как было задумано».

Что еще?

Дефолт-система спектакля: это шесть перформансов и художественная экспозиция, которые дополняют и даже возможно размыкают пространство 7САМУРАЕВ. Они также являются частью спектакля и будут анонсированы отдельно.

В спектакле заняты: Илона Гончар, Екатерина Красногирова, Екатерина Миронова, Наталья Петрова, Ксения Соколова, Ксения Тишкова, Дарья Чураева, народный артист РФ Юрий Новохижин, заслуженный артист РФ Виктор Яковлев.

Режиссер спектакля: Сергей Чехов

Художник: Анастасия Юдина

Музыка и саунд-дизайн: Владимир Бочаров

Педагог по кэндо: Вадим Азарьев

Педагог по вокалу: Елена Обухова.

7САМУРАЕВ 8 ноября (пятница), 19:00, 9 ноября (суббота) 18:00.

Для зрителей 18+

Заказ и бронирование билетов на сайте театра.