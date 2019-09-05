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Новороссийский драмтеатр показал псковичам первую постановку «Больших гастролей». ФОТО

В Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина представили первую постановку Новороссийского драматического театра имени В.П. Амербекяна, по межрегиональной программе «Большие гастроли». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 19 сентября псковичи увидели комедийную инсценировку рассказа Владимира Орлова «Что-то зазвенело».

«Это спектакль о добре и бескорыстной любви времен московского быта 70-х годов прошлого века поставил московский режиссер Петра Норец», - отметили в пресс-службе театрально-концертной дирекции.

Напомним, с 19 по 22 сентября, в рамках межрегиональной программы «Большие гастроли», Новороссийский драматический театр им. В.П. Амербекяна представит на большой сцене Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина 4 постановки.

В пятницу, 20 сентября, с аншлагом пройдет музыкальная комедия с грузинским акцентом «Невеста из Имеретии». Зрителей ждет искрометная динамичная постановка главного режиссера театра Евгения Кушпеля о взаимоотношении поколений в одной грузинской семье.

Спектакль «Пять вечеров» по пьесе А. Володина состоится в субботу, 21 сентября. Спектакль будет идти в сопровождении живой музыки и снова погрузит зрителей в атмосферу 50-х, когда израненные жизнью герои – он и она - встретятся друг с другом после 17-летней разлуки. Постановка Евгения Кушпеля и Виктории Десятовой.

Завершатся гастроли Новороссийского театра в воскресенье, 22 сентября, трагикомедией «Играй, скрипач!». Спектакль поставлен главным режиссером театра Евгением Кушпелем по мотивам комедии Григория Горина «Поминальная молитва» (которая была написана по мотивам произведений Шолом-Алейхема, в частности, «Тевье-молочник»).