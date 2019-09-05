Сцена / Спектакли

Сергей Чехов: Я пытаюсь делать спектакли, которые мне самому было бы не скучно смотреть

«Я пытаюсь делать спектакли, которые мне самому было бы не скучно смотреть», - сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове главный режиссер Псковского академического театра драмы им. А.С.Пушкина Сергей Чехов.

Он подчеркнул, что, работая над каким-либо спектаклем, не ставит перед собой задачу победить с ним в каком-нибудь театральном фестивале. «Я никогда не ставлю такой задачи - фестивальный или не фестивальный. Ставлю и все. Импульсом к созданию спектаклей, которые я делаю, становится не желание фестивальности, а конкретная убежденность в том, что театр должен звучать современно. Вот и все. Пытаюсь делать спектакли, которые мне самому было бы нормально смотреть, а не скучно и не бесило бы, что в 21 веке мне пытаются показать историю из 50-х - 60-х, и я ее, почему-то, должен смотреть», - отметил Сергей Чехов.

«Людям же не нравится позапрошлогоднее сладкое или соленое. Всем нравится свежее», - продолжил главный режиссер Псковского драмтеатра. В театре, по его словам, это правило не для всех работает. Сам же Сергей Чехов убежден: «Пусть это будет соленое или сладкое, но про сегодня».

Напомним, спектакль Сергея Чехова «Река Потудань» по повести Андрея Платонова был номинантом Национальной театральной премии России «Золотая маска» в шести номинациях, участвовал в Александринском фестивале в Петербурге, в Платоновском фестивале в Воронеже, в архангельском фестивале «Европейская весна». Кроме того, Сергей Чехов в марте текущего года стал лауреатом премии президента России для молодых деятелей искусств. Памятный знак вручил режиссеру в Кремле президент России Владимир Путин.

Как рассказал в эфире Сергей Чехов, премия, которую он получил, составила 2,5 млн рублей. На вопрос ведущего, каким образом она ему была вручена, режиссер сообщил: «Просто на карту упала сумма, причем, нет информации, откуда - просто зачисление на карту из ниоткуда».