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12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
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Заключительный гастрольный спектакль Новороссийского театра драмы будет показан сегодня на Большой сцене Псковского драмтеатра

22.09.2019 12:53|ПсковКомментариев: 0

Заключительный гастрольный спектакль Новороссийского театра драмы будет показан на Большой сцене Псковского драмтеатра в воскресенье, 22 сентября.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, в 18.00 зрители увидят трагикомедию «Играй, скрипач!», поставленную по мотивам комедии Григория Горина «Поминальная молитва» (которая, в свою очередь, была написана по мотивам произведений Шолом-Алейхема).

Режиссер постановки, он же исполнитель главной роли Тевье-молочника - художественный руководитель, Заслуженный работник культуры Кубани, Член СТД России Евгений Кушпель.

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Источник: Псковская Лента Новостей
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