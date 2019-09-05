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Заключительный гастрольный спектакль Новороссийского театра драмы будет показан сегодня на Большой сцене Псковского драмтеатра

Заключительный гастрольный спектакль Новороссийского театра драмы будет показан на Большой сцене Псковского драмтеатра в воскресенье, 22 сентября.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, в 18.00 зрители увидят трагикомедию «Играй, скрипач!», поставленную по мотивам комедии Григория Горина «Поминальная молитва» (которая, в свою очередь, была написана по мотивам произведений Шолом-Алейхема).

Режиссер постановки, он же исполнитель главной роли Тевье-молочника - художественный руководитель, Заслуженный работник культуры Кубани, Член СТД России Евгений Кушпель.

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