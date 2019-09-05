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Новороссийский театр представил в Пскове спектакль «Пять вечеров». ФОТО

В субботу, 21 сентября, на Большой сцене Псковского театра драмы был показан спектакль «Пять вечеров» по знаменитой пьесе Александра Володина в исполнении артистов Новороссийского театра драмы. Режиссеры спектакля — главный режиссер театра, заслуженный работник культуры Кубани Евгений Кушпель и народная артистка Республики Северная Осетия-Алания Виктория Десятова.

«Пять вечеров» — это воспоминание о любви, верности, отношениях юности. Широкому зрителю пьеса Александра Володина знакома по одноимённому фильму Никиты Михалкова с Людмилой Гурченко в главной роли. Первую постановку пьесы осуществил Георгий Товстоногов в Большом драматическом театре им. М. Горького; премьера состоялась 6 марта 1959 года. Анатолий Эфрос вспоминал, как москвичи ездили в Ленинград, специально чтобы посмотреть «Пять вечеров». В том же году пьесу поставил в «Современнике» Олег Ефремов, сыгравший в ней Ильина.

События происходят в середине 1950-х годов. После 17-летнего отсутствия Ильин возвращается в родной Ленинград. Из окна квартиры своей приятельницы Зои он видит дом, в котором когда-то снимал комнату, и вспоминает девушку Тамару, которую любил в молодости. Вдвоем со взрослым племянником Славиком Тамара живет все в той же коммунальной квартире, в которой снимал комнату Ильин.

Эта пьеса, по словам режиссера Евгения Кушпеля, потребовала особенно трепетного отношения и к режиссуре, и к самой теме. Спектакль об истории любви длиною в 20 лет просто так не осилить... Поэтому идея постановки вынашивалась режиссером в течение долгого периода времени.