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В Псковском драмтеатре покажут спектакль для детей «Я сделал крылья и летал»

В Псковском драматическом театре им А. С. Пушкина покажут бэби-спектакль «Я сделал крылья и летал», в котором оживут герои поэта Романа Сефа. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции (ТКД), такая премьера состоится 19, 20 и 25 октября, в 11.00, в специальном шатре помещения медиахолла.

«Родители дарят ребенку целый мир. А что происходит с ним до рождения? Что он слышит? Видит? Что ему снится? И о чем он кричит, когда появляется на свет? Вооружившись стихотворениями Романа Сефа, мы попробуем пофантазировать на эту тему, - отметили в ТКД. - постановка соединяет в себе элементы драматического и кукольного театра».

Кроме того, в дирекции напомнили, что в 2018 году в репертуаре Псковского театра драмы появился первый на Псковщине бэби-спектакль - «Год жирафа», для детей детсадовского возраста.

Режиссер спектакля Екатерина Ложкина-Белевич - из Санкт-Петербурга.

Екатерина Ложкина-Белевич - ученица Руслана Кудашова и актриса Большого театра кукол. Дебютировала в качестве режиссера в петербургском театре Karlsson Haus, поставив спектакли для детей «Долгожданный Новый год. История Ежика, Ослика и Медвежонка» (2014), «Когда станет Тепло» (2016), «Слон» (2017) и «Цыпленок» (2017). Последний был номинирован на Национальную театральную премию «Золотая маска» в номинациях «Лучшая работа режиссера», «Лучшая работа художника» (Дарья Лазарева, которая также стала художником и нашего спектакля) и «Лучший спектакль в театре кукол».

Екатерина Ложкина-Белевич поставила следующие спектакли: «Серебряное копытце» в Большом театре кукол, «Краденое солнце» в петербургском театре кукол «Бродячая собачка», «Колыбельная для мышонка» в Красноярском театре кукол, «Тутта Карлсон, первая и единственная» в Минском театре кукол.

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