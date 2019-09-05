Сцена / Спектакли

Санкт- Петербургский театр комедии в октябре приезжает с гастролями в Псков

В рамках Всероссийского театрального марафона, который проходит в этом году под эгидой Года театра в России, Санкт-Петербургский государственный академический театр комедии им Н. Акимова покажет в Пскове три спектакля. Все они пройдут на большой сцене Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД.

В субботу, 26 октября, псковичи увидят комедию «Энергичные люди».

Герои сатирической повести для театра Василия Шукшина «Энергичные люди» - не знаменитые шукшинские деревенские «чудики» - поэты сибирского предместья, они жители городские, вполне благополучные и цивилизованные, но – мошенники, спекулянты. Действие разворачивается в квартире зажиточной семьи Кузькиных.

Главный герой Аристарх Петрович «гуляет» вместе со своими приятелями, обмывая удачно проведенную операцию по «умыканию» дефицитных автомобильных шин. Но надо же такому случиться, что Вера Сергеевна, жена Аристарха, утомившаяся от постоянного пьянства мужа и его подельников, нашла в карманах своего благоверного записку от любовницы и решила отомстить - написать на всю компанию заявление в прокуратуру.

Спектакль поставили режиссер Валерий Никитенко, художник Ирина Долгова.

В ролях заняты заслуженный артист России Николай Смирнов, народная артистка России Ирина Мазуркевич, заслуженный артист России Владимир Миронов, Виталий Кузьмин, Николай Колосов, народный артист России Валерий Никитенко, Михаил Сливников, Елизавета Александрова.

В воскресенье, 27 октября, зрителей ждет комедия по пьесе А.Н. Островского «Бешеные деньги»

У красавицы Лидии Чебоксаровой, привыкшей жить на широкую ногу, масса поклонников, но никто из них не готов сделать предложение придирчивой охотнице за богатым мужем, пока на горизонте не появляется скромный влюбленный провинциал Васильков. Приятели Чебоксаровых, желая разыграть Лидию, выдают Василькова за золотопромышленника-«миллионщика». Лидия принимает предложение Василькова, но оказывается жестоко обманута…

Сюжет пьесы А.Н. Островского напоминает «Бесприданницу», только все положения драмы здесь поданы в острокомедийном ключе. Своего рода временная рифма делает фабулу и проблематику сатиры Островского актуальной для сегодняшнего дня.

Режиссер-постановщик спектакля - Татьяна Казакова, художник - Стефания Граурогкайте,

В ролях: народная артистка России Ирина Мазуркевич, заслуженный артист России Сергей Русскин, Н. Смирнов, Д. Лебедев, а также Д. Лятецкая и А. Матвеев.

Лирическую комедию Нила Саймона «Хочу сниматься в кино» в постановке главного режиссера Театра комедии, заслуженного деятеля искусств России Татьяны Казаковой петербургские актеры покажут в понедельник, 28 октября.

Ах, как притягивает и манит яркий и таинственный мир Голливуда! «Хочу сниматься в кино!» Эту фразу, как заклинание, твердит 19-летняя сумасбродка, решившая отправиться на «фабрику грез», где трудится сценаристом ее отец, правда, не дающий о себе знать уже много лет. Внезапно появившаяся дочь в считанные минуты перевернула в жизни Дерри Такера все с ног на голову. Но самое главное – участники этой истории поняли простую истину, что счастье заключается не в успехе и блеске кинематографической карьеры, а в дружбе и любви.

В спектакле заняты: народная артистка России Ирина Мазуркевич, заслуженный артист России Николай Смирнов и актриса Любовь Виролайнен.

Художник-постановщик - Эмиль Капелюш.

Напомним, Санкт-Петербургский государственный академический театр Комедии им. Н.П. Акимова является одним из самых бережных хранителей традиций своего жанра. Для любого горожанина и гостя Северной столицы и сейчас, и десятилетия назад, театр на Невском – это Театр Комедии.

С официальной даты основания в 1929 году театр ни разу не изменял избранному направлению.

В 1935 году, в тяжелое для театра время, у руля встаёт Николай Акимов — выдающийся театральный художник, известный в то время единственной, но блистательной режиссерской работой «Гамлет» в Театре им. Вахтангова. Простившись со старыми ведущими артистами, включая всю команду Леонида Утесова, приведя в театр молодых актеров из своей театральной студии «Эксперимент», Акимов буквально за год поднял театр, сделав его одним из самых популярных и востребованных во всем Ленинграде.

Сегодня его дело, вслед за множеством режиссёров, продолжает Татьяна Казакова. Театр под ее управлением остаётся одним из самых востребованных благодаря ярким и талантливым актерам — таким, как Сергей Русскин, Елена Руфанова, Николай Смирнов, Ирина Мазуркевич и другие. Репертуар Театра Комедии им. Акимова, как и прежде, составляют комедийные спектакли признанных классиков и современных драматургов.

Заказ и бронирование билетов на сайте театра в разделе афиша.