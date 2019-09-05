Сцена / Спектакли

В октябре Псковский театр кукол покажет премьеру спектакля «Питер Пэн»

Псковский областной театр кукол представляет репертуар на октябрь и приглашает юных зрителей и их родителей на свой новый спектакль «Питер Пэн». В новом театральном сезоне Псковский театр кукол по традиции представит несколько премьер. Одна из них ждет зрителей уже в конце октября. Легендарную историю о приключениях озорного и бойкого мальчика Питера Пэна из удивительной страны Нетландии, где никогда не взрослеют дети, на псковской сцене воплотит известный режиссер из Санкт-Петербурга Андрей Смирнов. Спектакль поставлен по сказочным повестям Джеймса Мэтью Барри. Для художника –постановщика Елизаветы Ляпушкиной работа над постановкой будет дебютной на профессиональной сцене.

Премьеру спектакля «Питер Пэн» можно будет увидеть 26, 27 и 31 октября. Спектакль адресован зрителям от пяти лет и старше.

Остальные постановки октября уже испытаны временем и давно пользуются любовью детской и взрослой аудитории.

5 октября театр приглашает посмотреть старую добрую сказку о большом и сильном, но добродушном Медведе и умной, находчивой девочке Машеньке «Машенька и Медведь».

6 октября состоится показ спектакля «Любопытный слоненок», в котором зрители вместе с главным героем отправятся в путешествие по джунглям, которые полны не только опасностями, но и новыми полезными встречами.

12 октября маленькие зрители узнают, что же необходимо предпринять, чтобы ведра послушно несли воду из колодца до избы, а печь ездила сама и возила своего хозяина? Об этом ребятам расскажет сам главный герой спектакля «По щучьему велению» Емеля. Спектакль расскажет о том, что за всё приходится платить, а чтобы чего-то добиться, нужно усердно трудиться, и никакая магическая сила не способна помочь.

13 октября на сцену Псковского театра кукол шагнут ожившие герои книги «Золотой ключик», и зрители снова переживут вместе с ними удивительные приключения. Спектакль «Золотой ключик» – это путешествие в мир самых лучших книг детства вместе со сказочным библиотекарем, который раскроет зрителям все свои секреты.

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