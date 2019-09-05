Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Суздальский фестиваль анимационного кино
Децл «Морфия»
Мариинка: впервые в Пскове
ЗдраСьте, я ваша тетя!
Последняя игра Александра Пушкина
«Музыка любви» от Оксаны Федоровой
Детский концерт «Сказки Пушкина»
Псковичи о «Несвятых святых»
ещё Спектакли 05.09.2019 13:500 Музыкальную комедию «Просто Бэби» увидят зрители филармонии 2 ноября 03.10.2019 15:221 В октябре Псковский театр кукол покажет премьеру спектакля «Питер Пэн» 26.09.2019 12:550 Санкт- Петербургский театр комедии в октябре приезжает с гастролями в Псков 24.09.2019 12:480 В Псковском драмтеатре покажут спектакль для детей «Я сделал крылья и летал» 22.09.2019 13:490 Новороссийский театр представил в Пскове спектакль «Пять вечеров». ФОТО 22.09.2019 12:530 Заключительный гастрольный спектакль Новороссийского театра драмы будет показан сегодня на Большой сцене Псковского драмтеатра
Сцена / Спектакли

В октябре Псковский театр кукол покажет премьеру спектакля «Питер Пэн»

03.10.2019 15:22|ПсковКомментариев: 1

Псковский областной театр кукол представляет репертуар на октябрь и приглашает юных зрителей и их родителей на свой новый спектакль «Питер Пэн». В новом театральном сезоне Псковский театр кукол по традиции представит несколько премьер. Одна из них ждет зрителей уже в конце октября. Легендарную историю о приключениях озорного и бойкого мальчика Питера Пэна из удивительной страны Нетландии, где никогда не взрослеют дети, на псковской сцене воплотит известный режиссер из Санкт-Петербурга Андрей Смирнов. Спектакль поставлен по сказочным повестям Джеймса Мэтью Барри. Для художника –постановщика Елизаветы Ляпушкиной работа над постановкой будет дебютной на профессиональной сцене.

Премьеру спектакля «Питер Пэн» можно будет увидеть 26, 27 и 31 октября. Спектакль адресован зрителям от пяти лет и старше.
Остальные постановки октября уже испытаны временем и давно пользуются любовью детской и взрослой аудитории.

5 октября театр приглашает посмотреть старую добрую сказку о большом и сильном, но добродушном Медведе и умной, находчивой девочке Машеньке «Машенька и Медведь».

6 октября состоится показ спектакля «Любопытный слоненок», в котором зрители вместе с главным героем отправятся в путешествие по джунглям, которые полны не только опасностями, но и новыми полезными встречами.

12 октября маленькие зрители узнают, что же необходимо предпринять, чтобы ведра послушно несли воду из колодца до избы, а печь ездила сама и возила своего хозяина? Об этом ребятам расскажет сам главный герой спектакля «По щучьему велению» Емеля. Спектакль расскажет о том, что за всё приходится платить, а чтобы чего-то добиться, нужно усердно трудиться, и никакая магическая сила не способна помочь.

13 октября на сцену Псковского театра кукол шагнут ожившие герои книги «Золотой ключик», и зрители снова переживут вместе с ними удивительные приключения. Спектакль «Золотой ключик» – это путешествие в мир самых лучших книг детства вместе со сказочным библиотекарем, который раскроет зрителям все свои секреты.

Заказ и бронирование билетов на сайте ТКД.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
03.10.2019, 15:221 В октябре Псковский театр кукол покажет премьеру спектакля «Питер Пэн» 03.10.2019, 12:510 Экс-солистка ансамбля «Псков» Ольга Алексеева: «Это мои люди, мой коллектив!» 02.10.2019, 12:291 Более тысячи школьников со всей России посетят Псковский драмтеатр этой осенью в рамках программы «Моя Россия» 01.10.2019, 14:250 Сюрпризы в кассе: коллектив Псковской областной филармонии поздравляет с Международным днем музыки
30.09.2019, 11:210 Николай Хондзинский вновь за дирижерским пультом Мариинского театра 27.09.2019, 08:450 «Для меня нет тебя прекрасней»: советские битлы выступили в псковском БКЗ 26.09.2019, 12:550 Санкт- Петербургский театр комедии в октябре приезжает с гастролями в Псков 25.09.2019, 11:221 Николай Хондзинский стал стипендиатом правительства России
24.09.2019, 12:480 В Псковском драмтеатре покажут спектакль для детей «Я сделал крылья и летал» 23.09.2019, 16:370 В Пскове состоялось первое заседание конкурсной комиссии по предоставлению рибейтов кинопроизводителям 22.09.2019, 13:490 Новороссийский театр представил в Пскове спектакль «Пять вечеров». ФОТО 22.09.2019, 12:530 Заключительный гастрольный спектакль Новороссийского театра драмы будет показан сегодня на Большой сцене Псковского драмтеатра
21.09.2019, 16:190 Новороссийский театр представит в Пскове спектакль «Пять вечеров» 20.09.2019, 19:0119 Сергей Чехов рассказал, какой страх пытается в себе побороть 20.09.2019, 17:240 В городах и поселках Псковской области проходит кастинг подростков на главные роли фильма о молодежи 20.09.2019, 17:100 Псковский театр драмы везет в Севастополь «Отелло» как участник Театральной Олимпиады
20.09.2019, 15:495 Перформансы и выставка будет предшествовать премьере спектакля 7САМУРАЕВ в Псковском драмтеатре 20.09.2019, 14:457 «Дело Луначарского» с Сергеем Чеховым. ВИДЕО 20.09.2019, 14:435 Режиссер Сергей Чехов: Иерархическая байда мне не интересна 20.09.2019, 13:494 Сергей Чехов: Я пытаюсь делать спектакли, которые мне самому было бы не скучно смотреть
20.09.2019, 13:031 Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского» с Сергеем Чеховым 19.09.2019, 20:550 Новороссийский драмтеатр показал псковичам первую постановку «Больших гастролей». ФОТО 19.09.2019, 20:270 В Пскове открылась выставка «Про Девочку» Наталии Лукомской. ФОТО 19.09.2019, 15:010 7САМУРАЕВ: Премьера нового театрального сезона ожидает псковичей 8 и 9 ноября
19.09.2019, 12:290 Дмитрий Месхиев перед началом спектакля Псковского драмтеатра в Новороссийске потребовал освободить актера Павла Устинова 18.09.2019, 10:260 Выставка для детей и взрослых откроется в галерее «ЦЕХ» 19 сентября 17.09.2019, 14:380 Псковский «Фауст» представлен на Международном фестивале театров кукол стран Баренцева региона 17.09.2019, 12:510 Юбилейный концерт ансамбля русской музыки «Псков» пройдет на сцене БКЗ 20 октября
16.09.2019, 13:300 «Пскович навсегда» - к юбилею заслуженного артиста РСФСР Валерия Порошина 16.09.2019, 12:541 Обменные гастроли между Псковским и Новороссийским театрами начнутся на этой неделе 16.09.2019, 10:2521 Руководство Псковского драмтеатра с удивлением наблюдает за «скандалом» вокруг показа спектакля «Ревизор» в Екатеринбурге 13.09.2019, 12:592 Василий Юркевич - новый дирижер Симфонического оркестра Псковской областной филармонии
12.09.2019, 12:370 Галерея «Цех» приглашает детей и родителей на бесплатный мастер-класс по видеоблогингу 11.09.2019, 14:101 «Гробницу малыша Тутанхамона» покажут сегодня вечером в прямой трансляции на интернет-канале «Культура РФ» 10.09.2019, 12:160 Псковская областная филармония 12-16 сентября проведет ярмарку абонементов 10.09.2019, 11:460 В сентябре билеты на спектакли октябрьской афиши Псковского драмтеатра можно купить за половину стоимости
09.09.2019, 11:300 Спектакль «Макбет» будет показан на псковской сцене в рамках Молодежной программы Театральной олимпиады 06.09.2019, 12:590 В детской театральной мастерской «Гвозди» будут готовить видеоблогеров 06.09.2019, 11:540 27 спектаклей увидят в октябре зрители Псковского драмтеатра 05.09.2019, 20:460 Несколько концертов с песочной анимацией покажут в Псковской филармонии в новом сезоне
05.09.2019, 19:550 Новая система абонементов и скидок позволит псковичам сэкономить на покупке билетов в БКЗ 05.09.2019, 19:161 «Зияющие дыры» Псковского симфонического оркестра заполнились новыми музыкантами 05.09.2019, 19:100 Два знаковых юбилея Псковская филармония отметит грандиозными концертами 05.09.2019, 18:310 Николай Хондзинский: Наша филармония - это красота, молодость и энергия
05.09.2019, 18:141 Современное звуковое оборудование установили в БКЗ Псковской областной филармонии 05.09.2019, 18:000 В Псковской областной филармонии представили нового дирижера 05.09.2019, 17:520 Елизавета Барышникова рассказала о самых интересных концертах минувшего филармонического сезона 05.09.2019, 13:500 Музыкальную комедию «Просто Бэби» увидят зрители филармонии 2 ноября
04.09.2019, 13:000 «Центр поддержки кинематографии» проводит кастинг актеров на главные роли для съемки фильма о молодежи 03.09.2019, 13:500 Поступающих в детскую театральную мастерскую «Гвозди» ждут в ТКД на этой неделе 03.09.2019, 10:280 Легендарная кантата «Кармина Бурана» откроет 76-й филармонический сезон в Пскове 02.09.2019, 14:210 Обновленным спектаклем «Как стать артистом» откроет Псковский театр кукол новый сезон
30.08.2019, 15:561 Псковская филармония успешно создает тренд: классическая музыка современна и интересна 30.08.2019, 15:370 Псковский театр драмы отправляется с «Ревизором» на «Реальный театр» в Екатеринбург 30.08.2019, 13:281 Театры и филармонии будут вправе не возвращать деньги при возврате билетов менее чем за три дня 29.08.2019, 12:380 Три новых абонемента предлагает Псковская областная филармония в 76-м филармоническом сезоне
29.08.2019, 10:562 Псковская «Река Потудань» приглашена на Восточный экономический форум во Владивостоке 28.08.2019, 16:300 Фильм, в основу которого легла трагедия «Норд-Ост», покажет Псковская областная киносеть 28.08.2019, 12:080 Ансамбль русской музыки «Псков» отметит 40-летний юбилей большим концертом 27.08.2019, 11:381 В новом театральном сезоне детская театральная мастерская «Гвозди» начинает работать с новым составом преподавателей
25.08.2019, 14:160 Более 2,5 тысяч человек собрала «Ночь кино 2019» в районных кинозалах Псковской области 24.08.2019, 14:160 Под небом голубым есть город золотой: как прошел последний летний концерт Псковского симфонического оркестра 22.08.2019, 20:160 Спектакль из Пскова покажут на ежегодном театральном фестивале молодой режиссуры в Москве 22.08.2019, 11:390 Симфонический оркестр областной филармонии примет участие в праздновании 75-летия образования Псковской области
21.08.2019, 15:070 Актеры Псковского драмтеатра поженились 21.08.2019, 13:331 Псковский драматический театр: В новый сезон - с новыми актерами 20.08.2019, 12:560 В Псковской области может быть принят закон о поддержке кинематографа 20.08.2019, 12:500 Детская театральная мастерская «Гвозди» объявляет набор на новый учебный год
14.08.2019, 20:023 Идет прием заявок на возмещение затрат на производство фильмов в Псковской области 14.08.2019, 14:070 Псковский «Ревизор» отправится на гастроли в Берлин 14.08.2019, 12:391 «Семь самураев», билеты по 150 и Денис Кугай в роли отца Федора: что ждет псковичей в новом театральном сезоне 13.08.2019, 12:410 Концерт «Золото Вены» состоится на террасе отеля «Покровский» 23 августа
13.08.2019, 11:310 Рибейты - дополнительный стимул для того, чтобы снимать кино в Псковской области - мнение эксперта 09.08.2019, 12:411 Новые правила: Чтобы попасть в Псковский театр или филармонию нужно будет сохранить кассовый чек 09.08.2019, 08:530 Хор Монреаля и Псковский симфонический оркестр исполнили возвращенный из забвения «Реквием» Осипа Козловского. ФОТО 08.08.2019, 12:110 Режиссер Псковского драмтеатра Сергей Чехов стал победителем Всероссийского фестиваля-смотра «Артмиграция - детям»
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru