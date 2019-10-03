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Режиссер Екатерина Ложкина-Белевич рассказала о готовящемся в Пскове бэби-спектакле «Я сделал крылья и летал»

Ты еще не видел чуда? Так сходи и посмотри!» - режиссер Екатерина Ложкина-Белевич рассказала о том, почему бэби-спектакль «Я сделал крылья и летал» будет интересен и взрослым, об удивительных стихах Романа Сефа и о том, что чувствует и знает ребенок еще до своего рождения. До премьеры бэби-спектакля осталось всего два дня. 19 октября и 20 октября - уже первые показы, а сейчас идут последние репетиции. В Театрально-концертной дирекции сообщили Псковской Ленте Новостей, что петербургский режиссер Екатерина Ложкина-Белевич думает о своей новой работе.

- Катя, что будет происходить в вашем новом спектакле? Чем он необычен?

- Спектакль рассказывает о рождении ребенка и о том, что с ним происходит до того, как он появляется на свет. Вернее, что может происходить, поскольку эта история - наша немножко абсурдная, немножко хулиганская фантазия. Не знаю, может, форма подачи немного и странная, но мы представили, что в утробе матери он вполне может слышать и воображает то, что может происходить снаружи, то есть, что такое мир ребенка в утробе матери - это один из планов спектакля. Второй план – реальный мир, его будущие мама и папа. Мы покажем, как они ожидают малыша, переживают за него, готовятся к его появлению на свет, поддерживают друг друга. Пространство малыша будет показано в формате театра кукол. А родителей играют замечательные артисты псковской труппы. Малыш с ними общается, родители также пытаются достучаться до него. Вот так на сочетании двух миров и того, что происходит в каждом из них, строится спектакль.



- Почем вы обратились к поэзии Романа Сефа, полузабытого ныне поэта?

- Это произошло случайно. Года четыре назад я наткнулась на это самое стихотворение «Я сделал крылья и летал» и подумала, как странно, что этот поэт не был популярен в свое время. Я открыла для себя эти стихи и влюбилась в них. А потом стала их читать в детской студии, где преподаю. И дети тоже очень прониклись.

- Стихи Романа Сефа стала литературной основой спектакля?

- Да, у нас прозвучат пять стихотворений этого замечательного поэта. Изучив все его стихи, я, так сказать, одновременно немного «пристреливалась», что может нам понадобиться для этой истории. В этих стихах очень много юмора, доброты, непосредственности. Звучат они в спектакле и в сознании родителей, но основная часть стихов - от лица ребенка. Вообще, когда мы стали все это собирать, я поняла, что это история рождения самого Романа Сефа, который в утробе матери вполне себе мог думать о простых и мудрых вещах, размышлять и философствовать. Он внутри уже про все знает и ко всему готов, ему там хорошо, уютно, все знакомо, у него там уже есть какие-то друзья. Он, конечно, стремится к маме, но он не знает, что во внешнем мире ему все придется начинать заново. Недаром, когда дети появляются на свет, они же кричат, так как выходят из зоны комфорта.



- Получается, спектакль будет интересен не только малышам, и взрослому зрителю?

- У меня есть четкая установка в создании спектаклей для детей: он не должен быть только для детей. Я не имею в виду какую-то серьезную подачу для взрослых, нет. Мы стараемся сделать постановку максимально интересной для ребенка, чтобы ему было за чем следить на сцене. Но ведь с детьми приходят родители, они же тоже покупают билеты. Почему им должно быть менее интересно, чем детям? Поэтому мы рассчитываем и на интерес взрослой аудитории, чтобы родителям и детям было, о чем пообщаться после спектакля. Ведь хочется, чтобы взрослые тоже получали удовольствие от посещения театра, а не ходили сюда, чтобы скоротать время и поглядывать в телефоны. Так что взрослых призываю идти и смотреть! Это история и про вас!

- Катя, как вы думаете, а какие строчки из творчества Романа Сефа наиболее ярко характеризуют то, что будет происходить на сцене?

- Ну, конечно же, эти: «Ты еще не видел чуда? Так сходи и посмотри!»

Напомним, премьера «Я сделал крылья и летал» - 19,20 и 25 октября, в Псковском драматическом театре им А. С. Пушкина, в 11.00. Заказ и бронирование билетов - на сайте театра.