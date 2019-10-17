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Падают листья, и вместе с ними цены - Псковский театр драмы напоминает о скидках на спектакли ноябрьской афиши

Что делать, если душа требует прекрасного, а рыночные цены на духовную пищу кусаются? Конечно, искать недорогие билеты в театр и применять определенные хитрости для того, чтобы не упустить возможность попасть на спектакль. Например, составив план посещений культурных мероприятий, а главное, задумавшись о покупке билета в театр за месяц до спектакля, вы сможете купить билет намного дешевле, чем если начнете искать его за неделю или накануне.

Так, до конца текущего месяца в кассе Псковского театра драмы можно приобрести билеты со скидкой 50% на спектакли афиши следующего месяца, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД.

В настоящее время и до 31 октября включительно скидки действуют на следующие постановки:

-14 ноября (четверг) - «Ревизор»;

- 19 ноября (вторник) - «Чук и Гек»;

- 21 ноября (четверг) - «Очень громкая премьера».

Фото: Ильдар Бабиков

Правило распространяется только на репертуарные спектакли Псковского театра, идущие на Большой сцене, и только на покупку в кассе театра. Онлайн-продажа билетов осуществляется, как и ранее, за полную стоимость.

Касса работает в здании театра по адресу: ул. Пушкина, 13, с 11.30 до 19.30 ежедневно (обед с 15.00 до 16.00). Телефон: (8112) 72-80-22.