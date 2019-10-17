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Кишиневский драмтеатр покажет в Пскове комедию «Гарольд и Мод» и сказку «Снежная королева»

15-16 ноября Кишиневский государственный русский театр им А. П. Чехова в рамках зарубежной программы Министерства культуры РФ «Большие гастроли» представит в Пскове два спектакля: легенду-приключение «Снежная королева» по пьесе Евгения Шварца и американскую историю в двух частях с привкусом черного юмора «Гарольд и Мод» по мотивам пьесы Колина Хиггинса «Бегущие по небу», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД Псковской области.

В пятницу, 15 ноября, на большой сцене Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина зрители увидят «черную» комедию «Гарольд и Мод», повествующую о внезапной дружбе двух совершенно разных людей. Гарольд - молодой человек из аристократической семьи, который обладает весьма необычным хобби — инсценировкой самоубийств.

На первый взгляд, Гарольд немногословен, закрыт в своих мрачных мыслях, однако острая жажда общения и внимания к своей скромной персоне дает о себе знать характерным поведением. Его «развлечение» — регулярные походы на кладбище, внезапно поворачивает его жизнь вспять. Гарольд встречает неунывающую и эксцентричную старушку Мод, которая открывает ему те грани жизни, неведомые ему дома под материнской опекой. Он начинает жить новыми чувствами и эмоциями, на протяжении всего спектакля мы наблюдаем рост личности, человеческой души: от юнца до мужчины, способного принимать собственные решения.

Спектакль до краев наполнен неожиданностями: внезапная музыка и интригующие танцы, спецэффекты, резкая смена декораций и настроения. Актриса Светлана Туз получила заслуженную награду «Лучшая женская роль» на ежегодной театральной премии «UNITEM 2017» за исполнение роли Мод.

Режиссер-постановщик - заслуженный артист Республики Молдова Дмитрий Коев.

Начало в 19.00. Для зрителей 16+.

Тема родного дома и человеческого тепла, способного противостоять холодному расчёту, бездушию и жестокости, стала главной в трогательном спектакле «Снежная королева», созданном по пьесе Евгения Шварца и отсылающем нас к нашим детским воспоминаниям о горячо любимой всеми сказке Г.Х. Андерсона.

Спектакль режиссера Геннадия Бояркина удивит постановочными новациями и изобретательностью режиссёрских находок, порадует слаженным актёрским ансамблем и прекрасной музыкой. Сказку кишиневские артисты покажут в субботу, 16 ноября, на большой сцене Псковского театра драмы. Начало в 13.00.

Для зрителей 6+.

Истоки Государственного русского драматического театра, который носит имя А.П.Чехова, восходят к 1934 году когда в г.Тирасполе возник стационарный театр русской драмы. Организатором и директором был артист и театральный деятель Михаил Петрович Зубов.

На протяжении всего своего существования театр выработал те характерные черты, которые и по сей день определяют его внутренний облик: театр – проводник русской театральной культуры, хранитель ее традиций, стремящийся соединить духовные усилия тех, кто говорит на русском языке и относит себя по самосознанию к русской культуре вне этнической принадлежности.

В репертуаре театра всегда присутствовали (наряду с современными авторами) произведения А.Пушкина, Н.Гоголя, А.Грибоедова, И.Гончарова, А.Островского, Л.Толстого, а также западная классика: К.Гольдони, П.Кальдерон, Поле де Вега, Ж.-Б.Мольер, У.Шекспир, Ф.Шиллер, Дж. Лондон. Особое место в ряду авторов принадлежит драматургу, имя которого носит театр. В театре были поставлены почти все пьесы А.Чехова, инсценированы его рассказы.

И хотя в постсоветское время театр значительно сократил гастрольную деятельность (спектакли показывают в основном в Республике Молдова), но в международных театральных фестивалях участвует регулярно.

В настоящее время Кишиневский театр – частый гость Санкт-Петербургского международного фестиваля «Балтийский дом». Бывал театр на фестивалях в Йошкар-Оле, Брянске, Орле, где спектакли «Убийство Гонзаго» и «Александр Вертинский. Бал Господень…» стали лауреатами, а также в Румынии и Турции.

По данным республиканского Министерства культуры, Кишиневский русский драматический театр - самый посещаемый в республике.

Возглавляет театр народный артист Республики Молдова Константин Харет.

Заказ и бронирование билетов на сайте театра.