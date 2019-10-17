Сцена / Спектакли

Необычный спектакль-путешествие «Тысячелистник» пройдет в галерее «ЦЕХ» в дни школьных каникул

30 октября в галерее «Цех» будет показан спектакль-инсталляция для детей и взрослых «Тысячелистник» театра из Франции Compagnie Areski («Арески»). «Тысячелистник» - это спектакль-путешествие, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД.

В зале потушен свет и расставлена инсталляция из бумажных скульптур. Зрители освещают себе путь карманными фонариками и оживляют декорации белой-белой сказки.

Звук колокольчика собирает зрителей вокруг стола, где Автор рассказывает короткую историю – не произнося ни одного слова, а лишь перелистывая страницы книги, из которой – как чертики из коробочки – появляются бумажные персонажи. Сюжет намечен лишь штрихами – это как следы на снегу или сад расходящихся тропинок.

Таких историй будет 5, а в промежутках между ними гости опять разбредутся по сумрачному лесу, чтобы обнаружить в декорациях уже знакомых бумажных персонажей и мысленно дописать их истории.

Автор спектакля и создатель театра Compagnie Areski, режиссер Лукаш Арески так рассказывает о своей постановке: «Я с самого начала знал, что останусь в черно-белой эстетике. Мне кажется, в ней есть что-то вневременное. Кто-то сказал однажды, что, используя цвета, находишься снаружи, а с черно-белой гаммой – внутри. Если бы я использовал цвета, всегда оставалась бы опасность увлечься декоративностью, а мне важно ощущение хрупкости, недосказанности».

Лукаш Арески был вольнослушателем в знаменитой цирковой академии Фреттелини. Участвовал в цирковых спектаклях – на театральных подмостках и в больничных коридорах, под псевдонимом «Ромео» выступал с сольным номером контактной импровизации на европейских фестивалях уличных театров. В 2005 году создал свою труппу – «Компанию Арески».

Со временем основой его индивидуального стиля стала бумага и анимированные книги. «Мне очень интересно работать на пересечении бумажного театра и анимированной книги – всё то, что касается книги артиста, pop-up объектов».

Добавим, что спектакль «Тысячелистник» участвовал во Всемирном фестивале кукольных театров в г. Шарлевиль-Мезьер (Франция), в Фестивале уличных театров в г.Орияк (Франция), в фестивале Puppet Days Festival в г. Измир (Турция), фестивале Intercambio de linguagens в Рио-де-Жанейро (Бразилия), шел на сцене парижского Театра Муфтар в Mucem (Марсель) и в Музее цивилизаций Европы и Средиземноморья – MUCEM (Марсель).

30 октября. Галерея «Цех» ( ул. Пушкина,13). Начало в 13.30, 15.00. Длительность: 40 минут

Стоимость билета - 200 рублей.

Заказ и бронирование билетов на сайте театра.

Для зрителей 6+.