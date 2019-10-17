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«Признание»: Союз театральных деятелей признал «Ревизора» лучшим спектаклем года

По традиции в начале сезона в Псковском академическом театре драмы им.А.С.Пушкина подвели итоги смотра-конкурса «Признание» регионального отделения СТД РФ за прошедший театральный сезон.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД Псковской области, победителей выбирали из спектаклей-премьер прошедшего сезона: «Ревизор» Н.Гоголя в постановке Петра Шерешевского; «Гробница малыша Тутанхамона» в постановке Елизаветы Бондарь; «Чук и Гек» А.Гайдара в постановке Ивана Пачина и Тимура Шарафутдинова; «Жанна» Я.Пулинович в постановке Михаила Заеца; «R.E.P.L.I.С.A.» М.Зелинской в постановке Александра Баркара; «Очень громкая премьера» Д.Наварро и П.Одекера в постановке Талгата Баталова.

Победителями 113-го театрального сезона 2018-2019 стали:

В номинации «Лучшая мужская роль» - Евгений Терских за исполнение роли Городничего в спектакле «Ревизор» Н.Гоголя.

В номинации «Лучшая женская роль» - Наталья Петрова за исполнение ролей в спектаклях «R.E.P.L.I.С.A.» по пьесе М.Зелинской «Хуманитас Инжиниринг» - Лера и Джейн Хейли в «Гробнице малыша Тутанхамона» О.Дюфо.

В номинации «Лучшая роль молодого исполнителя» отмечены двое: Камиль Хардин за исполнение роли Хлестакова и Дарья Чураева за исполнение роли Марьи Антоновны в спектакле «Ревизор» Н.Гоголя.

Впервые была введена номинация «Лучшая роль второго плана». За роль Дмитрия Анатольевича и проявленную творческую инициативу в спектакле «Очень громкая премьера» победителем признан Максим Плеханов.

В номинации «Необычный ракурс» отмечена работа Александра Овчаренко в оглушительной комедии «Очень громкая премьера».

Лучшим спектаклем прошедшего сезона члены СТД РФ единогласно признан «Ревизор» Н.Гоголя. Постановка Петра Шерешевского, сценография Александра Стройло.

Спектакль уже участвовал в I Петербургском фестивале искусств «Осенний марафон» и фестивале «Реальный театр» в Екатеринбурге, гастролировал в Великих Луках и Новороссийске. В конце октября псковского «Ревизора» увидят в Великом Новгороде, в рамках Всероссийского театрального марафона.