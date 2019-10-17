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В Псковском театре кукол состоится премьера спектакля «Питер Пэн»

26 октября в 12:00 и 16:00 Псковский областной театр кукол приглашает на премьеру спектакля «Питер Пэн». Показы также состоятся 27 и 31 октября в 12:00.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, новая постановка - это сказка-фантазия в 2-х действиях. Режиссер-постановщик Алексей Смирнов. Художник-постановщик Лиза Ольшвангер.

Питер Пэн, символ вечного детства, не желает иметь ничего общего со скучным миром взрослых людей. Он живет на волшебном острове вместе с потерявшимися детьми, где явью становятся самые смелые детские фантазии. Жаль только – некому рассказывать им на ночь сказки. И тогда Питер Пэн отправляется в реальный мир на поиски человека, который смог бы заменить юным обитателям острова маму.

«Спектакль адресован не только детям, не желающим взрослеть, но и тем взрослым, кто помнит себя маленьким», - уверяют в театре.