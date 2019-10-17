Сцена / Спектакли

Спектакль «Макбет» покажут сегодня в рамках Театральной олимпиады

Сегодня на малой сцене Псковского театра драмы им. Пушкина Литовская академия музыки и театра покажет спектакль по мотивам великой трагедии Шекспира «Макбет», поставленный режиссером Йокубасом Бразисом.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, псковскому театру драмы выпала честь принять участие в программе Театральной олимпиады в Крыму, в Севастополе, 24 сентября со спектаклем «Отелло», а на своей сцене мы принимаем спектакль «Макбет» Молодежной программы Театральной олимпиады. Этот масштабный проект собрал лучшие студенческие спектакли со всей планеты. Это подтверждает большой интерес к постановке псковских зрителей, билеты на спектакль актеров из Вильнюса были распроданы задолго до сегодняшнего дня.

Театральная олимпиада 2019 - масштабный фестиваль, площадка для развития глобальной театральной интеграции и диалога театральных деятелей разных стран. В рамках фестиваля идут гастроли лучших зарубежных театров, национальных театров из регионов России, а также лекции и мастер-классы от ведущих театральных деятелей. В год своего 25-летнего юбилея Театральная олимпиада впервые в истории проводится одновременно в двух странах - России и Японии. Основным местом проведения мероприятия выбран Санкт-Петербург.