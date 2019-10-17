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Псковичей приглашают в драмтеатр на «Снежную Королеву»

В Псковском академическом театре им. Пушкина 16 ноября состоится спектакль «Снежная Королева» Кишиневского Государственного русского драматического театра им. А.П.Чехова. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции (ТКД), постановка начнется в 13.00 на Большой сцене.

«Тема родного дома и человеческого тепла, способного противостоять холодному расчету, бездушию и жестокости, стала главной в этом трогательном спектакле, созданном по пьесе Евгения Шварца и отсылающем нас к детским воспоминаниям о любимой сказке Андерсона», - отметили в ТКД.

Также в ТКД добавили, что для детей и подростков этот спектакль о том, что их волнует: о дружбе и первой любви, о верности и предательстве, проблеме выбора жизненного пути.

«Для взрослых - это уникальная возможность погрузиться в мир детства и посмотреть на мир глазами детей. Классическая история Кая и Герды, по праву вошедшая в золотой фонд мировой литературы, звучит по-новому», - добавили в учреждении. Стоимость билета - от 300 до 500 рублей.

В ТКД подчеркнули, что спектакль «Снежная королева» в исполнении артистов из Молдовы удивит постановочными новациями и изобретательностью режиссерских находок, порадует слаженным актерским ансамблем и прекрасной музыкой. Режиссер постановки Геннадий Бояркин, хореограф Валентин Испир. Стоимость билета - от 300 до 500 рублей. Заказ и бронирование билетов - на сайте театра.

Добавим, 15-16 ноября Кишиневский государственный русский театр им А. П. Чехова в рамках зарубежной программы Министерства культуры РФ «Большие гастроли» представит в Пскове два спектакля: легенду-приключение «Снежная королева» по пьесе Евгения Шварца и американскую историю в двух частях с привкусом черного юмора «Гарольд и Мод» по мотивам пьесы Колина Хиггинса «Бегущие по небу».

Федеральная программа «Большие гастроли» уже шестой год подряд предоставляет возможность псковским зрителям увидеть постановки театров со всей страны - как спектакли, так и премьеры.