Сцена / Спектакли

В Псковском театре кукол прошла премьера сказки-фантастики «Питер Пэн». ФОТО

В Псковском театре кукол состоялась премьера спектакля «Питер Пэн» по сказке Джеймса Барри. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, спектакль - сказка-фантастика в двух действиях - начался 26 октября в 12.00.

Режиссер-постановщик сказки - Алексей Смирнов. Художник-постановщик - Елизавета Ольшвангер.

В Театрально-концертной дирекции (ТКД) отметили, что Питер Пэн - символ вечного детства, не желает иметь ничего общего со скучным миром взрослых людей. Живет на волшебном острове вместе с потерявшимися детьми, где явью становятся самые смелые детские фантазии. Жаль только - некому рассказывать детям на ночь сказки.

«И тогда Питер Пэн отправляется в реальный мир на поиски человека, который смог бы заменить юным обитателям острова маму. Спектакль адресован не только детям, не желающим взрослеть, но и тем взрослым, кто помнит себя маленьким», - добавили в ТКД.

Напомним, премьерное представление повторится 27 и 31 октября, в 12.00. Отметим, что в фойе театра проходит выставка, где в экспозиции представлены эскизы художника-постановщика спектакля.