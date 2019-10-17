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Псков принял эстафету Всероссийского театрального марафона от Санкт-Петербурга

В рамках Всероссийского театрального марафона в настоящее время, с 26 по 28 октября, в Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина проходят гастроли Санкт-Петербургского государственного академического театра комедии имени Н. П. Акимова.

В минувший субботний вечер на сцене Псковского театра, перед спектаклем «акимовцев» «Энергичные люди» по сатирической повести В.М. Шукшина, состоялась торжественная передача символа Года театра от Санкт-Петербурга Пскову. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском драмтеатре.

Вручая символ - статуэтку - заместителю председателя комитета по культуре Псковской области Владимиру Куприну, первый заместитель председателя комитета по культуре Санкт-Петербурга Александр Воронко заметил, что «благодаря театральному марафону, который проходит сейчас в России в честь года Театра, многие зрители смогут увидеть самые различные постановки региональных театров и почувствовать единство творческого процесса в России: «Город Санкт-Петербург стал 80-м по счету городом, принявшим театральный марафон, - сообщил Александр Воронко. - Ровно три дня назад наш детский музыкальный театр «Зазеркалье» принял эстафету у театра республики Карелия «Творческая мастерская». А сегодня мы с одним из старейших театров нашего города – театром комедии имени Акимова – рады передать этот авторский знак вашему прекрасному театру из рук в руки».

Александр Воронко добавил, что «по возвращении в Петербург, 29 октября Театр комедии им Акимова отпразднует свое 90-летие показом спектакля о своей славной истории».



В свою очередь, принимая статуэтку, Владимир Куприн заметил, что символ в Пскове пробудет три дня и будет затем достойно передан в Великий Новгород.

Добавим, что в эти дни псковские зрители увидят три постановки Театра комедии им Акимова.

27 октября были сыграны «Бешеные деньги», комедия Островского, настоящий зрительский хит - на сцене театра и на гастролях в Москве, прошедших летом.

Сегодня, 28 октября, будет показана лирическая комедия «Хочу сниматься в кино» по пьесе американского драматурга Нила Саймона, в которой заняты народная артистка России Ирина Мазуркевич, заслуженный артист России Николай Смирнов и актриса Любовь Виролайнен.

Напомним, что Всероссийский театральный марафон - крупнейшее событие Года театра, в котором участвуют все 85 регионов России. Он стартовал в январе во Владивостоке, на приморской сцене Мариинского театра, а завершится в конце года в самой западной точке страны - Калининграде. Марафон проходит в виде театральной эстафеты: региональные театры отправляются с гастролями и передают следующему театру-участнику специальный символ Года театра - статуэтку, аллегорически изображающую древнегреческий амфитеатр, на котором выгравированы гербы всех субъектов РФ. Автор идеи - народный художник России Андрей Ковальчук.

29 октября театральную эстафету от Пскова примет Великий Новгород.

Псковский театр драмы 29 и 30 октября выступит на сцене Новгородского академического театра драмы им. Ф. М. Достоевского. Псковские артисты представят новгородскому зрителю спектакли «Отелло», «Чук и Гек» и «Ревизор».