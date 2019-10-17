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Историю о судьбоносной встрече двух одиноких людей покажет Кишиневский драматический театр в ноябре в Пскове

15 ноября Кишиневский государственный русский театр им А. П. Чехова в рамках зарубежной программы министерства культуры РФ «Большие гастроли» представит в Пскове американскую историю в двух частях с привкусом черного юмора «Гарольд и Мод» по мотивам пьесы Колина Хиггинса «Бегущие по небу». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ТКД.

Это история о внезапной дружбе двух совершенно разных людей. Гарольд - молодой человек из аристократической семьи, который обладает весьма необычным хобби — инсценировкой самоубийств.

На первый взгляд, Гарольд немногословен, закрыт в своих мрачных мыслях, однако острая жажда общения и внимания к своей скромной персоне дает о себе знать характерным поведением. Его «развлечение» — регулярные походы на кладбище, внезапно поворачивает его жизнь вспять. Гарольд встречает неунывающую и эксцентричную старушку Мод, которая открывает ему те грани жизни, неведомые ему дома под материнской опекой. Он начинает жить новыми чувствами и эмоциями, на протяжении всего спектакля мы наблюдаем рост личности, человеческой души: от юнца до мужчины, способного принимать собственные решения.

Спектакль до краев наполнен неожиданностями: внезапная музыка и интригующие танцы, спецэффекты, резкая смена декораций и настроения. Актриса Светлана Туз получила заслуженную награду «Лучшая женская роль» на ежегодной театральной премии «UNITEM 2017» за исполнение роли Мод.

Режиссер-постановщик - заслуженный артист Республики Молдова Дмитрий Коев.

Начало в 19.00. Для зрителей 16+.

Заказ и бронирование билетов на сайте театра http://drampush.ru/afisha