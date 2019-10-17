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Псковский «Ревизор» номинирован на театральную премию «Золотая маска»

Спектакль Петра Шерешевского «Ревизор», поставленный в Псковском драматическом театре, номинирован на театральную премию «Золотая маска». Об этом на своей странице в фейсбуке написал кинорежиссер, худрук Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев.

«Не люблю хвастаться, но подмывает! Удержаться не могу. Спектакль нашего театра "Ревизор"- 5 номинаций на Золотую Маску!!!!!», - написал он, подчеркнув, что Псковский драмтеатр второй год подряд становится участником премии «Золотая маска».

«Стабильность - признак мастерства. И лучший подарок ко дню рождения. Ура», - добавил Дмитрий Месхиев. Сегодня, 31 октября, ему исполнилось 56 лет.

Напомним, ранее на премию «Золотая маска» номинировался спектакль «Река Потудань» Сергея Чехова.