Стало известно, какие актеры Псковского драмтеатра номинированы на премию «Золотая маска». Как сообщил художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев на пресс-конференции 31 октября, Евгений Терских заявлен в номинации «лучший актер первого плана» за роль городничего в спектакле «Ревизор», заслуженный артист России Виктор Яковлев — в номинации «лучший исполнитель мужской роли второго плана» за роль Земляники из «Ревизора», актриса Дарья Чураева — в номинации «лучшая актриса второго плана» за роль Марьи Антоновны в том же спектакле.
Кроме того, режиссер «Ревизора» Петр Шерешевский номинирован на премию в номинации «лучший режиссер».
По словам Месхиева, номинирование Псковского драмтеатра второй раз на «Золотую маску» - это веха в истории. «Это несомненно прорыв, я просто счастлив», - заявил он.