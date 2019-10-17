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Стало известно, какие актеры Псковского драмтеатра номинированы на премию «Золотая маска»

Стало известно, какие актеры Псковского драмтеатра номинированы на премию «Золотая маска». Как сообщил художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев на пресс-конференции 31 октября, Евгений Терских заявлен в номинации «лучший актер первого плана» за роль городничего в спектакле «Ревизор», заслуженный артист России Виктор Яковлев — в номинации «лучший исполнитель мужской роли второго плана» за роль Земляники из «Ревизора», актриса Дарья Чураева — в номинации «лучшая актриса второго плана» за роль Марьи Антоновны в том же спектакле.

Кроме того, режиссер «Ревизора» Петр Шерешевский номинирован на премию в номинации «лучший режиссер».

По словам Месхиева, номинирование Псковского драмтеатра второй раз на «Золотую маску» - это веха в истории. «Это несомненно прорыв, я просто счастлив», - заявил он.