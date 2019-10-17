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Спектакль «Гробница малыша Тутанхамона» отмечен Экспертным советом фестиваля «Золотая маска»

Спектакль Псковского драмтеатра «Гробница малыша Тутанхамона» отмечен Экспертным советом театрального фестиваля «Золотая маска». Об этом сообщил арт-директор Псковского театра драмы Андрей Пронин на пресс-конференции 31 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Соответствующее письмо от президента фестиваля «Золотая маска» поступило в Псковский драм театр сегодня.

«Спектакль «Гробница малыша Тутанхамона» обладает безусловными художественными достоинствами», - отмечается в нем. Но, к сожалению, по итогам обсуждений он не попал в окончательную программу фестиваля, добавил Андрей Пронин.