Сцена / Спектакли

Комедию «Просто Бэби» покажут в Псковской филармонии

2 ноября, в 18:00, в Большом концертном филармонии будет показана по-французски легкая и остроумная комедия «Просто Бэби» – это извечная история о той неразберихе, которая происходит в каждом семействе, когда родители обнаруживают, что послушные малыши внезапно повзрослели… Проблемы отцов и детей становятся совсем запутанными, когда у отпрысков появляются собственные дети.

Поход на этот спектакль станет отличным подарком для всех истинных любителей театра. Звездный актерский состав блистательно справляются со всеми перипетиями лихо закрученного сюжета. Замечательная музыка, песни, танцы, искрометные шутки и масса нелепых комических ситуаций, в которые попадают герои, – все это не оставит зрителя равнодушным и запомнится надолго.

Все смешалось в доме Фонтанж! Почтенный бизнесмен Эдмонд Фонтаж желает выдать дочь за делового партнера, но Кристиана уже давно влюблена в отцовского секретаря – доброго и порядочного, но небогатого Огюстена. Голова отца семейства идет кругом, а тут в доме Фонтаж возникает информация, что у Эдмонта есть внук.

Режиссер – народный артист России С. Стругачев

В ролях: народный артист России Семен Стругачев, Александр Тютрюмов, Андрей Носков, Елена Вершинина, Светлана Пермякова, Дмитрий Аверин, Юлия Ваганова

«Просто Бэби» 2 ноября, суббота, 18:00. БКЗ филармонии.

Продолжительность: 2 часа 15 минут, с антрактом

Заказ и бронирование билетов на сайте филармонии