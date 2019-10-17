Дмитрий Месхиев оценил шансы победы псковского «Ревизора» в «Золотой маске»

У спектакля «Ревизор», поставленного в Псковском драмтеатре режиссером в Петром Шерешевским, есть шанс получить «Золотую маску». Такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове высказал кинорежиссер, художественный руководитель псковского театра Дмитрий Месхиев.
«Шанс есть всегда, мы уже попали в шорт-лист, у нас не так много конкурентов. Учитывая, что там (в премии — ред.) нет постоянного жюри, сложно предугадать. И это очень хорошо. Но шансы есть. Может, на второй год нам повезет. Не повезет - будем стремиться к дальнейшим победам», - прокомментировал худрук театра перспективы победы псковского «Ревизора» в «Золотой маске».
Кроме того, Дмитрий Месхиев высказался против целенаправленной постановки того или иного спектакля с прицелом на победу в театральных фестивалях. «Я целенаправленно таких вещей не делаю никогда. Потому что нельзя инициировать проект, думая, что вот тут-то мы выстрелим. Потому что если так думать, то не выстрелишь никогда, - отметил он. - Но, конечно же, мы задумываемся об этих вещах и при формировании репертуара надеемся, что определенные инициируемые нами постановки могут дать нам возможность участия в фестивале, а, может, даже в "Золотой маске"».
Дмитрий Месхиев также прокомментировал шумиху, которая возникла после показа спектакля «Ревизор» в Екатеринбурге.
Эту ситуацию он считает очень хорошим пиаром. «Про нас написали все федеральные СМИ — почти как про «Тангейзер», хотя мы ни на йоту не переступили закон, у нас везде были маркировки 18+ и играли мы на взрослом фестивале во взрослое время. Все, что там произошло — абсолютно фарсовая история», - отметил худрук Псковского драмтеатра. «Ревизор», по его мнению, - «пуританский спектакль для современного театра».