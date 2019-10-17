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Спектакль о любви с Гошей Куценко в главной роли увидят псковичи 3 декабря

3 декабря в БКЗ Псковской областной филармонии состоится спектакль о любви «Love letters» («Любовные письма»).

Есть двое, Он и Она. Они пишут друг другу письма. Пишут их всю жизнь.

Живая жизнь в словах. Рассказ ответом на рассказ. Откровенность на откровенность. История двух судеб, история любви. Они не вместе, и не по чьей-либо вине, - так вышло. У каждого свой путь. Жизнь женщины и жизнь мужчины. Женщины талантливой, страстной, яркой, мужчины целеустремлённого, честного, умного. Итог любви - коробки писем. Каждый сюжет в письме - повод прикоснуться к любимому человеку, рассказать эпизод из своей жизни, чтобы получить в ответ ещё немного слов. Слов любви.

Нет, письма не начинаются с «люблю» и не заканчиваются очередным признанием. Само письмо - свидетельство любви. Жить, зная, что есть тот или та, кому ты можешь рассказать свою жизнь во всех её нюансах, - уже большое счастье. «Love Letters» - история любви с её возникновения, первых шагов, забавных и нелепых, с её радостью и открытиями, недоразумениями и обидами, страстями и сожалениями. Жизнь чувства. История, написанная тонко и умно, легко и изящно, давно стала классикой XX века. Её играли и играют лучшие актёры мировой сцены.

В главных ролях: Том - Гоша Куценко, Александра - Екатерина Климова.

Премьера состоялась в Москве 13 ноября 2017 г.

Режиссёр-постановщик: Дайнюс Казлаускас

Начало – 19.00.

Продолжительность: 100 минут

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