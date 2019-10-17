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«Что далее? А далее зима…» - Псковский театр драмы представляет декабрьскую и новогоднюю праздничную январскую афишу

Новый год - это яркий и веселый праздник, а его ожидание всегда не менее чудесно. Это время надежд и предвкушения чуда, время, когда мы вспоминаем все то хорошее, что произошло с нами за прошедший год, и дарим своим близким и родным много разных и замечательных подарков, в том числе - поход всей семьей, с друзьями или вдвоем - в театр.

Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина готовит для взрослых и маленьких зрителей сразу две праздничные афиши, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД.

Сегодня псковский театр представляет декабрьскую и январскую новогодние афиши. В них вошли как спектакли, прочно ставшие «визитной карточкой» Пушкинского театра, так и премьерные постановки нового театрального сезона.

Зрителей ждет нестареющая классика – комедия «Таланты и поклонники» по пьесе А.Н. Островского, «Метель» и «Пиковая дама» по повестям А.С. Пушкина, «Ионыч», и «Позвольте вам выйти вон!» по рассказу и водевилям А. П. Чехова, «ПоэзовечерЪ. Игорь Северянин» и знаменитый «Ревизор», номинированный на «Золотую маску». А в начале декабря зрителей ждет интересная премьерная работа с участием студентов театрального курса РГИСИ под руководством заслуженного артиста России Сергея Попкова – «И обо мне вспомянет…» по творчеству А.С. Пушкина.

5 января 2020 года показ спектакля «Таланты и поклонники» будет объявлен бенефисом заслуженной артистки России Надежды Чепайкиной в честь ее юбилея.





Кто сказал, что спектакли про любовь и ее превратности существуют только в антрепризах? В вечерней программе декабря и января смотрите постановки о том, есть ли цена у любви и как найти свою вторую «половинку», - современную мелодраму «Жанна» и фантастическую комедию «Реплика».

«Обязательно не пропустите в декабре премьеру театрального сезона - генеративную оперу «7САМУРАЕВ». Такого в нашем театре вы еще не видели!» - уверяют в театре.

7 декабря псковский театр приглашает еще на одну премьеру - спектакль-концерт, завершающий фестиваль «Псков в истории православия в России». Как сообщил художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев, зрителя ждет не спектакль, а, скорее, музыкально-литературная композиция, где найдется место и древним песнопениям, и полемике историка и богослова, и рассказам об истории от лица храмов, и видеоарту, и мэппингу. В постановке примут участие артисты Псковского драматического театра и мужской фольклорный ансамбль «Будимир». Пригласительные на спектакль «Голоса псковских храмов» скоро появятся в кассе театра.

Бесспорный хит сезона - оглушительная комедия «Очень громкая премьера» - станет и самой новогодней.

В этом есть что-то необычное - начать празднование Нового года не в бане, как советует всеми любимый кинофильм Эльдара Рязанова, а в театре. 31 декабря перед спектаклем, который начнется в 17.00, наших дорогих гостей ждет бокал шампанского в подарок, фото на память с Дедом Морозом и Снегурочкой, песни в фойе и розыгрыш призов в антракте.

1 и 2 января - снова французская комедия положений «Очень громкая премьера», чтобы обеспечить праздничное настроение на все новогодние каникулы смогло как можно больше зрителей.

Также театр покажет много интересных спектаклей на январских каникулах и закончит новогодний марафон 11 и 12 января прощальным показом спектакля «Клинический случай». У тех, кто еще не посмотрел эту захватывающую комедию, поставленную по пьесе одного из популярнейших современных драматургов Рея Куни будет такой шанс. А возможно кто-то захочет пересмотреть этот спектакль и вновь окунуться в атмосферу лондонской клиники в преддверии Рождества, беззаботно провести вечер и от души посмеяться.

По-прежнему действует театральная акция, согласно которой заблаговременная покупка билета на спектакли Псковского театра драмы, идущие на большой сцене в декабре и январе, обойдется в 50% от стоимости.

Итак, до 1 декабря по акции можно приобрести билеты на спектакли «Таланты и поклонники» - 1 декабря и 5 января; «7САМУРАЕВ» - 14 декабря; «Ревизор» - 18 декабря; «Очень громкая премьера» - 31 декабря, 1 и 2 января; «Отелло» - 3 января; «Клинический случай» - 11 и 12 января).

Подробнее об акции здесь