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Псковичам показали спектакль «Гарольд и Мод». ФОТО

На большой сцене Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина зрители увидели «черную» комедию «Гарольд и Мод», повествующую о внезапной дружбе двух совершенно разных людей. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции (ТКД) Псковской области, этот спектакль от Кишиневского государственного русского театра им А. П. Чехова состоялся 15 ноября, в рамках зарубежной программы Министерства культуры РФ «Большие гастроли».

«Гарольд - молодой человек из аристократической семьи, который обладает весьма необычным хобби - инсценировкой самоубийств», - отметили в ТКД. - Спектакль наполнен музыкой и интригующими танцами, спецэффектами, отличается резкой сменой декораций».

В дирекции также добавили, что режиссер-постановщик спектакля - заслуженный артист Республики Молдова Дмитрий Коев. Актриса Светлана Туз получила заслуженную награду «Лучшая женская роль» на ежегодной театральной премии «UNITEM 2017» за исполнение роли Мод. Фоторепортаж Андрея Кокшарова.