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Лирическую комедию «Идеальный свидетель» в исполнении звезд театра и кино увидят псковичи 2 января

2 января 2020 года в Большом концертном зале Псковской областной филармонии состоится премьера головокружительной истории в исполнении звезд российского театра и кино.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции области, «Идеальный свидетель» - это тонкая, трогательная и лирическая комедия о страсти, любви и верности.

Завязка спектакля необычайно интригующая: жених и невеста волею обстоятельств вынуждены предложить случайному встречному быть свидетелем на их свадьбе. Чтобы поразвлечься, молодая пара вовлекает незнакомца в казалось бы вполне безобидную игру… Но результат этой игры оказывается довольно неожиданным!

Эта встреча решительно перевернула судьбу каждого из героев. Чистота души, интеллект и способность к глубокому чувству восторжествовали над рационализмом и практичностью.

Спектакль наполнен множеством сюжетных поворотов, заставляющих находиться зрителя в состоянии волнительного ожидания до самого финала.

В спектакле заняты звёзды российского театра и кино:

- Андрей Ильин, заслуженный артист России, актёр театра им. Вахтангова, более 100 ролей в кино («Каменская», «Московская сага», «Братья Карамазовы»…);

- Павел Баршак, актёр театра Петра Фоменко, 50 ролей в кино («Прогулка», «Ёлки 2», «День выборов 2»…);

- Елена Корикова, актриса театра и кино, главная героиня российского народного сериала «Бедная Настя», участница шоу «Две звезды» и «Цирк со звёздами» на Первом канале, ведущая программы «Форт Боярд» на канале «Россия», снималась в видеоклипах Аллы Пугачёвой, Филиппа Киркорова, Валерия Леонтьева, Дмитрия Маликова, Леонида Агутина и Игоря Крутого.

Возрастная категория: 12+.

Билеты можно купить на сайте http://philpskov.ru/afisha/?1925