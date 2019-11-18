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Настоящее Новогоднее волшебство предлагает Псковский театр кукол своим зрителям

Скоро Новый год, многие родители уже начали задумываться куда пойти с детьми на новогоднее представление. Псковский театр кукол готовит для своих маленьких зрителей новогоднюю программу.

С 21 декабря в театре кукол премьера спектакля «Настоящее Новогоднее волшебство», а также, игры, танцы, хороводы, новогодние конкурсы вокруг елочки. Волшебство и сказка придут на праздник вместе Дедом Морозом и Снегурочкой.

«Насладитесь неповторимой праздничной атмосферой, которую так любят дети!» - призывают организаторы.

Для маленьких зрителей в театре кукол будет проводиться «Новогодний хоровод».

Телефон кассы: 56-33-13, 89212126554, групповые заявки: 57-13-79. Билет также можно купить онлайн.