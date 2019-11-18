В декабре спектакль «Река Потудань» покажут в Новосибирске на Международном Рождественском фестивале искусств

Спектакль Псковского академического театра им. А.С. Пушкина «Река Потудань», поставленный главным режиссером театра Сергеем Чеховым по повести Андрея Платонова, станет участником Международного Рождественского фестиваля искусств, который пройдет в Новосибирске со 2 по 14 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД.
Рождественский фестиваль искусств появился на карте Новосибирска в декабре 1995 года как «чистый праздник искусства» — без конкурсной основы, но с приглашением знаменитых театральных и музыкальных коллективов. С тех пор культурный форум проводится один раз в два года. Международный статус фестиваля позволяет регулярно расширять список постоянных участников и поклонников в разных странах, а разнообразие жанрово-видовой палитры — включать в программу не только монументальные образцы современного классического искусства, но и самые актуальные и причудливые формы. Двигателем фестивального прогресса со дня основания и по сей день выступает Новосибирский молодежный театр «Глобус», поддержку которому оказывают областное и федеральное министерства культуры.
Как рассказал и. о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков на стартовой пресс-конференции фестиваля, которая прошла в Новосибирске 11 ноября, «фестиваль проводится в рамках реализации национального проекта «Культура». Он посвящен Году театра в России... Концепция и миссия фестиваля заключаются в его названии — приглашать новосибирцев на встречу с современным российским и зарубежным искусством под эгидой лучших традиций Рождества. За 25 лет проведения фестиваля участие в его программах приняли 190 театральных коллективов, а это около 200 тысяч человек. В этом году мы готовимся принять 10 театров, которые покажут 22 спектакля, и 5 музыкальных коллективов, которые дадут 10 концертов. Кроме того, 8 театров из Новосибирска представят 10 спектаклей в рамках своей программы. Всего запланировано 46 мероприятий на различных площадках».
Самым масштабной частью фестиваля окажется театральный блок: кроме Псковского академического театра драмы, в Новосибирск приедут МХТ им. А. П. Чехова, Российский академический молодежный театр, Центр имени В. Мейерхольда, электротеатр «Станиславский», Театр взаимных действий, Олег Нестеров и группа «Мегаполис» из Москвы, арт-площадка «Станция» из Костромы, российско-германский проект Russian FarForY и Камерный театр из Воронежа.
«Рождественский — фестиваль широкого объятия, поэтому мы хотим, чтобы в программе было и драматическое искусство, и современный танец,— сообщил художественный руководитель форума, режиссер Алексей Крикливый. — Пройти мимо многих интересных событий мы не можем. Есть ряд коллективов, которые еще ни разу не были в Новосибирске. Никогда еще наш город не видел спектакли Дмитрия Крымова и Бориса Юхананова. Михаил Бычков в первый раз приезжает со своим театром. Я бесконечно горд, что в декабре мы увидим крутые спектакли. Два из них только что получили номинации на «Золотую маску», а два — вошли в лонг-лист национальной премии».
Как написал на своей странице в «Facebook» арт-директор Псковского театра драмы Андрей Пронин, для театра «это будет заключительный аккорд этого нашего гастрольного года.
За плечами «Золотая маска» в Москве, «Европейская весна» в Архангельске, Платоновский фестиваль в Воронеже, Восточный экономический форум во Владивостоке («Река Потудань»), «Реальный театр» в Екатеринбурге («Ревизор»), «Март.Контакт» в Могилеве («Каштанка»), «Артмиграция» в Москве, «Прорыв» в Петербурге («Гробница малыша Тутанхамона»), «КукАрт» в Петербурге («Год жирафа») и, наконец, Театральная Олимпиада в Севастополе («Отелло»). А еще гастроли - в Новороссийске, Великом Новгороде и Великих Луках.
Новосибирские зрители увидят псковскую «Реку Потудань» 9 и 10 декабря в театре «Старый дом».
Отметим, что Новосибирск - это родной город Сергея Чехова. Здесь он окончил Новосибирский государственный театральный институт и основал лабораторию «Асфальт –театр».
Спектакль «Река Потудань» Сергея Чехова в этом году стал номинантом Национальной театральной премии России «Золотая маска» в шести номинациях, участвовал в Александринском фестивале в Петербурге, в Платоновском фестивале в Воронеже, в архангельском фестивале «Европейская весна». Режиссер спектакля в марте текущего года стал лауреатом Премии Президента России для молодых деятелей искусств.