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На сцене Псковского драмтеатра покажут спектакль «И обо мне вспомянет»

3 декабря в 19:00 на малой сцене Псковского драмтеатра будет показан новый спектакль «И обо мне вспомянет», в постановке заслуженного артиста России Сергея Попкова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ТКД.

«И обо мне вспомянет» - это литературно-сценическая композиция по стихотворениям А.С.Пушкина, исполненная студентами Актерского курса РГИСИ. Это живой диалог – актеров, зрителей и великой поэзии, неподвластной времени.

Поэзия Александра Сергеевича Пушкина необходима в современной жизни, она как действенное лекарство для сохранения душевного равновесия, как своеобразная прививка классического литературного языка.

Постановщик спектакля, заслуженный артист России Сергей Попков, говорит о том, что поэзия требует времени для ее осмысления, а наша жизнь, перегруженная информацией, мало к этому приспособлена, и только в театре, когда все становятся зрителями, а, значит, и соучастниками творческого процесса, можно эмоционально погрузиться в другую реальность и сопереживать поэту.

Спектакль принципиально аскетичен, выдержан в черно-белой гамме, чтобы ничто не отвлекало от живой и летящей строки поэта.

«И обо мне вспомянет» - это основные вехи жизненного и творческого пути Александра Сергеевича, запечатленного в его стихотворениях разной поры.

3 декабря, вторник 19:00, малая сцена. Цена билета 300 рублей.

Заказ и бронирование билетов на сайте театра

Продолжительность 45 минут

Для зрителей 12+